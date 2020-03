Kort zorgnieuws: Helpdesk Welkom Online; Huisartsen omarmen e-health; ZonMW en corona

Verder in het zorgnieuws van deze week. ZonMw nam maatregelen met betrekking tot de lopende en nieuwe subsidierondes. In eerste instantie gelden die voor de komende drie weken, maar langer indien nodig.

Helpdesk Welkom Online voor ouderen

Als gevolg van de coronavirusuitbraak en de maatregelen die daaromtrent genomen zijn heeft het Nationaal Ouderenfonds, samen met VodafoneZiggo een telefonische helpdesk in het leven geroepen voor Welkom Online. Hiermee kan, digitaal en op afstand, contact met familie, cedenten, buren en dergelijke onderhouden worden.

Voor ouderen die moeite hebben hun weg te vinden in de digitale wereld biedt het digitale lesprogramma van Welkom Online uitkomst. Door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen vrijwilligers niet meer in persoon langsgaan bij ouderen. Daarom is de telefonische helpdesk opgestart. Onder andere voor vragen als, ‘Hoe kan ik videobellen?’ of ‘Waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus?’ De Helpdesk Welkom Online is op werkdagen te bereiken van 9:00 uur tot 17:00 uur op 088-344 2000.

Huisartsen omarmen e-health

In een gesprek op BNR Nieuwsradio zegt Dianne Jaspers van Huisartsenpost Eemland dat het voeren van online consulten juist nu de zorg niet alleen efficiënter maken, maar vooral ook veiliger. “Wij gaan voor die digitale triage zodat huisartsen ontlast worden. Dat scheelt enorm veel tijd die besteed kan worden aan andere zaken. We kunnen veel beter een inschatting maken of patiënten tóch nog door een huisarts gezien moeten worden”, aldus Jaspers.

De uitbraak van het coronavirus zorgt er de afgelopen weken voor dat het aantal toepassingen en oplossingen voor digitale zorg, e-health, zoals beeldbellen en digitale triage, enorm in de belangstelling staan. ICT&health heeft hiervoor een website opgezet waar iedereen (zelf) direct inzetbare oplossingen voor digitale zorg kan aanmelden.

Corona maatregelen ZonMW

ZonMW ziet zich door de coronavirus uitbraak genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen. Daarmee wil de organisatie ook aansluiten bij de maatregelen van het kabinet. Daarom zijn onder andere alle bijeenkomsten tot 6 april afgelast of uitgesteld. Raadpleeg daarvoor de actuele agenda.

Minimaal tot 13 april zullen ook geen nieuwe subsidierondes geopend worden. Begin april wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Indien nodig volgt dan een aanvullend besluit. De deadline van subsidierondes met een deadline tussen 17 en 30 april is met twee maanden verlengd.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl.