Kort zorgnieuws: Heupairbag test; VIPP 5 Monitor; 27e Topklinisch Ziekenhuis, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een test met de Wolk Airbag bij ouderenzorgorganisatie Carintreggeland, de resultaten van de eerste, volledig ingevulde, VIPP 5 monitor en de toetreding van Zorggroep Twente tot de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Daarnaast ook kort zorgnieuws over het nieuwe RvT-lid van VZVZ en maar liefst drie vacante bestuursfuncties in de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van het Zaans Medisch Centrum.

Heupairbag voor ouderen in Carintreggeland

Ouderenzorg organisatie Carintreggeland is in een van haar verpleeghuizen gestart met het testen van de Wolk Airbag. Dit is een zogenoemde heupairbag die ouderen bij een val behoedt voor een breuk of ander letsel aan de heup. Met de test wil Carintreggeland onderzoeken of de airbag de zelfstandigheid van cliënten, en daarmee de kwaliteit van leven, kan verbeteren.

Sensoren in de airbag monitoren 500x per seconde elke beweging. Daardoor wordt een val op de heup, voordat de cliënt de grond raakt, herkend en zal de airbag opgeblazen worden om de val te verzachten. De verwachting is dat de heupairbag cliënten goed kan ondersteunen.

VIPP 5 monitor ingevuld

Alle instellingen die meedoen aan VIPP 5 hebben de startmonitor ingevuld, meldt VIPP. De resultaten daarvan zijn online in te zien. In de resultaat-tabellen kan per VIPP-doelstelling en subdoelstelling in één oogopslag bekeken worden hoe de VIPP-deelnemers scoren.

Bij het raadplegen van de resultaten moet wel rekening gehouden worden met het feit dat het een startmeting betreft. De voortgang op de VIPP-doelstellingen is dus nog minimaal. Binnenkort is de voortgang te volgen via de online monitor. Daar is in één oogopslag per VIPP 5 – module te zien hoe ver alle deelnemende instellingen zijn bij het halen van de doelstellingen.

ZGT is het 27e topklinische ziekenhuis

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is onlangs toegelaten tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Daarmee krijgt het ZGT erkenning voor de jarenlange inspanning om naast goede basiszorg ook gespecialiseerde zorg op hoog niveau te bieden aan patiënten in Twente en omstreken.

“ZGT is ontzettend blij met deze erkenning. We investeren doorlopend in kwaliteit, innovatie, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en topklinische zorg. Daar zetten we ons elke dag keihard voor in. De term topklinisch maakt zichtbaar dat het continu bijdragen aan de ontwikkeling van de zorg onderdeel is van ons DNA”, aldus Hilde Dijstelbloem, voorzitter Raad van Bestuur, in een reactie.

Dirk Jan Sloots in RvT van VZVZ

Dirk Jan Sloots, nu nog lid van de Raad van Bestuur van Menzis, gaat toetreden tot de Raad van Toezicht van Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Daar volgt hij Arno van Son op, wiens tweede zittingstermijn afloopt. De benoeming van Sloots vond onlangs plaats tijdens de Algemene Vergadering van VZVZ.

“Dirk Jan heeft een universitaire achtergrond als econometrist en actuaris. Zijn affiniteit met de gezondheidszorg en zijn brede kennis en ervaring ziet VZVZ als een waardevolle aanvulling van haar Raad van Toezicht”, aldus André Regtop, voorzitter van de Raad van Toezicht VZVZ.

Drie vacante bestuursfuncties bij het ZMC

Het Zaans Medisch Centrum heeft momenteel een Raad van Bestuur a.i. van twee leden. Beide leden zullen voor de zomer hun interim-werkzaamheden binnen het ZMC beëindigen. Daardoor zijn vacatures ontstaan voor een volledig nieuwe Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

De tweehoofdige Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij beide bestuurders een deel van de zorgorganisatie aansturen. Voor de RvB is het ZMC op zoek naar een nieuw bestuurslid met een zorginhoudelijk profiel. Het tweede bestuurslid heeft als primair aandachtsgebied de organisatiebrede bedrijfsvoering (financiën, ICT, facilitair en vastgoed). De exacte portefeuilleverdeling zal in goed overleg tussen de twee bestuurders en de Raad van Toezicht plaatsvinde

De derde vacature betreft een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van het ZMC. Gezocht wordt naar een bestuurder met een financieel/bedrijfskundig profiel. Het te werven lid RvT zal zitting nemen in de Auditcommissie financiën.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.