Kort zorgnieuws: ICT-storing ziekenhuizen; E-health bij HAP’s, Zorgstandaard, en meer

Dit keer in het kort zorgnieuws aandacht voor de ICT-storing waar diverse ziekenhuizen en zorginstellingen afgelopen donderdag last van hadden en het behalen van het DVZA MedMij-label door HealthHub. Verder nog aandacht voor het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en de resultaten van een Nivel onderzoek naar het gebruik van e-health toepassingen bij huisartsenposten.

ICT-storing ziekenhuizen verholpen

Donderdag werden diverse ziekenhuizen en zorginstellingen getroffen door een ICT-storing. Daardoor konden patiënten zich niet meer online, digitaal, aanmelden en was inzage in medische dossiers en uitslagen ook niet meer mogelijk. Bij ziekenhuizen die getroffen werden door de storing, zoals het Noordwest en Dijklander, konden tijdelijk ook geen videoconsulten gehouden worden.

Ook huisartsen hadden last van de storing doordat zij niet meer in konden loggen bij ziekenhuizen. De oorzaak van de storing lag volgens een woordvoerder van ICT-dienstverlener voor de zorg ICTZ in het datacenter van de hosting-provider van de systemen. Aanvankelijk meldde het St. Jans Gasthuis in Weert dat het zou gaan om een DDos-aanval, maar dat bleek onjuist. Inmiddels is de storing verholpen en werken alle systemen weer naar behoren.

DVZA MedMij-label voor HealthHub

Improve Connect Gateway van de ontwikkelaar Open Healthub is de negende partij die als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) toetreedt tot het MedMij-stelsel. Eerder ontwikkelde Open Healthub al de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Improve Mobile app, die ook het MedMij-label heeft.

De DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) is een rol binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten niet alleen PGO-leveranciers (DVP – Dienstverlener Persoon) het MedMij-label halen, ook de ICT-systemen van zorgaanbieders moeten op MedMij aangesloten worden.

Actualisatie Zorgstandaard

Op dit moment wordt door alle partijen in de geboortezorg hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Dit is het fundament onder de integrale geboortezorg. Het plan voor die doorontwikkeling bestaat uit drie delen: het uitvoeren van actualisaties, tegelijkertijd de evaluatie van de ZIG en mogelijk, daarna, een daadwerkelijke herziening van de ZIG.

De eerste actualisatie van deze Zorgstandaard is in 2019 uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een addendum op ZIG waarin nieuwe regelgeving, naamgevingen, richtlijnen (o.a. de Preconceptie Indicatielijst (PIL)) en voorlichtingsmateriaal zijn verwerkt. Het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt opgenomen in het register van het Zorginstituut.

Bijna alle HAP’s zetten e-health in

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat 98 procent van de huisartsenpraktijken in de maanden juli en augustus van een of meerdere e-health toepassingen gebruik gemaakt hebben. E-consulten en het aanvragen van online herhaalrecepten werden in het bijzonder veel ingezet.

De data zijn afkomstig uit een web-enquête die door het Nivel in juli is verstuurd naar (bijna) alle huisartsenpraktijken in Nederland, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In totaal gaven ruim 700 huisartsenpraktijken (17% respons) inzicht in het actuele e-health-gebruik, in de periode na de eerste piek in de coronapandemie. Momenteel vindt nog een verdiepend vervolgonderzoek plaats. De resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.