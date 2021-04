Kort zorgnieuws: E-zine datagebruik; Informatie uitwisseling GGD, en meer

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor een betere informatie-uitwisseling tussen GGD’en en apotheken, de online bezoekplanner van NijSmellinghe, een e-zine over slimmer (her)gebruik van data en een aantal bestuurlijke wijzigingen bij, onder andere, Bravis, Pluryn en Carintreggeland.

Informatie-uitwisseling GGD en apotheken

Op verzoek van demissionair minister van Ark hebben de GGD’en aangegeven dat zij de informatie-uitwisseling met apotheken over PrEP-verstrekking (pre-expositie profylaxe) gaan verbeteren. Zo wordt een vervolg gegeven aan de oproep van de KNMP om de gegevensuitwisseling van de GGD’en naar de apotheken in lijn te brengen met de richtlijn medicatieoverdracht.

Enkele maanden na de start van een vijfjarig programma waarbij GGD’en de PrEP-medicatie mogen aanbieden om hiv te voorkomen, bleek dat nog niet alle GGD’en de apotheek informeerden over het PrEP-gebruik van hun patiënten. Vervolgens gaven de GGD’en een brief mee aan de patiënt om met de apotheek te delen. Dat was voor de KNMP echter geen werkbare oplossing. Dat gaat nu opgelost worden door bij toestemming van de cliënt een versleuteld informatiebericht naar de apotheker te sturen.

Online bezoekplanner bij NijSmellinghe

Bezoekers die een dierbare in het NijSmellinghe willen bezoeken kunnen vanaf nu online hiervoor een afspraak inplannen. Daarvoor heeft het ziekenhuis bezoekplanner.nijsmellinghe.nl in het leven geroepen. Bezoeken kunnen tot maximaal twee dagen van te voren ingepland worden.

Doel van de bezoekplanner is het bezoek beter overzicht de dag de verspreiden om er zo voor te zorgen dat er minder mensen gelijktijdig in he ziekenhuis zijn. Dat moet bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van COVID-19. De bezoekplanner kan niet gebruikt worden voor een bezoek aan de Kinderafdeling, Kraamafdeling, Intensive Care en Eerste Hart Hulp & Hartbewaking. Voor deze afdelingen gelden namelijk andere bezoekregels.

E-zine over slimmer gebruik data

Het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties van de Federatie Medisch Specialisten heeft een e-zine gepubliceerd waarin 36 kwaliteitsregistraties middels interviews, animaties, video en praktische informatie onder handen genomen worden. Doel is specialisten te informeren over hoe met minder lasten betere zorg bereikt kan worden door slim hergebruik van data.

In het e-zine komen onder andere de volgende specialisten en onderzoekers aan het woord:

traumachirurg Han Hegeman over de kwaliteitsregistratie DHFA,

arts-onderzoeker Annelie Suurmeijer en chirurg Marc Besselink van kwaliteitsregistratie DPCA,

oogarts Frank Verbraak van de kwaliteitsregistratie SSR NL,

chirurg Jan Willem Dekker van de kwaliteitsregistratie DCRA,

reumatoloog Yaël de Man van de kwaliteitsregistratie DQRA,

hoogleraar medische informatiekunde Nicolet de Keizer van de kwaliteitsregistratie NICE,

uroloog Rik Somford van de prostaatkanker-registratie,

mka-chirurg Maarten Koudstaal van de schisis-registratie.

Bestuurswijzigingen

Deze maand zijn ook weer een aantal wijzigingen op bestuurlijk en directieniveau bij verschillende zorginstellingen bekend gemaakt. Zo wordt Mirjam van den Nieuwenhuijzen, nu nog algemeen directeur divisie Zorg bij GGzE, per 1 juni 2021 bestuurder bij Pluryn. Het Bravis Ziekenhuis verwelkomt per 1 juli Albert-Jan Mante als nieuw lid van de tweekoppige Raad van Bestuur.

Op 1 augustus zal Jeroen Kleinjan afscheid nemen als voorzitter Raad van Bestuur Carintreggeland en als directeur/bestuurder bij Dagelijks Leven aan de slag gaan. En, tot slot voor nu, op 15 maart j.l. is Magda van Korlaar benoemd als bedrijfskundig manager polikliniek bij Reade. Zij heeft Kees Bijl opgevolgd, die deze maand maand met pensioen gaat.

