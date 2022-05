Kort zorgnieuws: Informatiestandaard geboortezorg; Toekomstbestendig lab, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe informatiestandaard geboortezorg en toekomstbestendige apparatuur voor het lab van Ziekenhuis Rivierenland. Verder ook aandacht voor de NEN en ISO certificering van het St. Jansdal een de bredere beschikbaarheid van de Nierfalen keuzehulp.

Nieuwe informatiestandaard geboortezorg

Babyconnect heeft een nieuwe informatiestandaard geboortezorg, PWD 3.2.3, vastgesteld en gepubliceerd. Hiermee is een grote stap gemaakt om alle zorgverleners binnen de geboortezorg in de gelegenheid te stellen alle relevante informatie te krijgen die zij nodig hebben om goede zorg te verlenen. Met die benodigde informatie is het onder andere mogelijk om e ‘integrale zwangerschapskaart’ te raadplegen. Het ontvangen van relevante informatie binnen netwerkzorg, waar de geboortezorg ook toe behoort, was tot op heden een uitdaging.

Uiteindelijk moet het mogelijk worden om vanuit de softwaresystemen rechtstreeks onderling informatie uit te wisselen met zorgverleners en cliënten. Om dit voor elkaar te krijgen moeten er aanpassingen gedaan worden in de systemen, zoals het inbouwen van een informatiestandaard. Dat kost tijd, maar dankzij zogenoemde convertors, oftewel vertaalmodules, kan de geboortezorg nu al beginnen met het uitwisselen van digitale gegevens.

Toekomstbestendig lab Rivierenland

Het lab van het Ziekenhuis Rivierenland heeft sinds kort de beschikking gekregen over nieuwe, toekomstbestendige apparatuur. Daarmee kunnen in dezelfde tijd meer onderzoeken gedaan worden. Onder andere doordat er minder handwerk nodig is. De nieuwe apparatuur en werkwijze verkleind ook de kans op vertraging of fouten.

Bijkomend voordeel van de nieuwe apparatuur is dat de uitslagen van sommige onderzoeken sneller bekend zijn. Andere onderzoeken kunnen ook in de avond-, nacht- en weekenduren gedaan worden. Daarnaast gaan er meer bepalingen uit dezelfde bloedafnamebuis en levert het een update van het diagnostiekpakket op met nieuwe testen.

NEN en ISO voor St. Jansdal

Ziekenhuis St. Jansdal heeft het NEN 7510- en ISO 27001-certificaat voor informatieveiligheid en gegevensbescherming behaald. Dit betekent dat de informatiebeveiliging van St Jansdal goed op orde is. Het ziekenhuis voldoet nu zowel aan de internationale (ISO 27001) als de Nederlandse eisen (NEN 7510). Patiënten en medewerkers kunnen erop vertrouwen en weten dat hun informatie bij het ziekenhuis veilig is.

“Om de certificeringen te behalen is de afgelopen periode een uitgebreid traject doorlopen. Eerder in 2021 werd al voldaan aan een in de ziekenhuissector afgestemde Gedragslijn Informatieveiligheid van de NVZ. Ziekenhuis St Jansdal heeft in dit traject de volledige organisatie als toepassingsgebied meegenomen in de certificering. Brand Compliance is als externe partij gevraagd de onafhankelijke audit uit te voeren”, aldus Robbert Dijkhuizen, manager ICT & Medische technologie.

Nierfalen keuzehulp Zorgkeuzelab

Op de website van Zorgkeuzelab kan nu iedereen de Nierfalen keuzehulp, die eerder alleen voor patiënten van het Santeon beschikbaar was, raadplegen en gebruiken. De keuzehulp helpt bij de keuze voor een behandeling voor nierfunctievervangende therapie. De Nierfalen keuzehulp is een online hulpmiddel en geeft de nierpatiënt handvatten om samen met de zorgverlener te beslissen over de behandeling die het beste bij hen past. De keuzehulp geeft informatie over nierfalen en zet de voor- en nadelen van elke behandeling op een rij.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.