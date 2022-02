Kort zorgnieuws: Innovatiegids; Handvatten e-healthmonitor, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe innovatiegids van de samenwerkende top-klinische ziekenhuizen, handvatten van het Vliegwiel voor de e-healthmonitor en de optie om online afspraken in te plannen bij het St. Jans Gasthuis.

STZ-innovatiegids verschenen

STZ heeft 92 innovaties op medisch-technisch, procesmatig en sociaal gebied gebundeld in een gids. Een perfect naslagwerk voor andere zorgprofessionals en -ontwikkelaars om inspiratie op te doen. De gids is het resultaat van de STZ-innovatiechallenge, waarin (zorg)professionals van alle 27 aangesloten STZ-ziekenhuizen hun innovaties konden indienen.

In de gids staan projecten uit verschillende aandachtsgebieden. Denk daarbij aan medisch-technische innovaties, innovaties die gericht zijn op processen en sociale innovaties. Bovendien passen veel van die projecten binnen het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Handvatten voor E-healthmonitor

De eHealthmonitor 2021 bevestigd dat sinds 2019 steeds mee zorgverleners digitale zorg inzetten. Helaas blijkt ook dat het nog steeds maar een klein deel van de patiënten ‘raakt’. Daarom is het belangrijk dat de bekendheid van e-health toepassingen onder patiënten verbeterd wordt. Daarnaast is het zaak om te werken aan nieuwe vormen van bekostiging en het vergroten van de kennis onder zorgverleners.

Het Vliegwiel ontwikkelde voor deze punten enkele praktische handvatten.

Gebruik de toolkit Thuiskanhetook of kijk op www.digitalezorggids.nl om patiënten bewust te maken van de mogelijkheden.

Verdiep je in de financieringsmogelijkheden met ons stappenplan contractering en kijk het vragenuurtje facultatieve prestatie terug

Benut de toolkit Slim organiseren om samen met zorgverleners telebegeleiding op maat te maken op jouw poli.

Online afspraken plannen in MijnSJG

Patiënten van het St. Jans Gasthuis in Weert kunnen vanaf deze maand via MijnSJG ook veilig inloggen en een afspraak maken aan de hand van een ZorgDomein (ZD) nummer in combinatie met de geboortedatum. Dit is bijvoorbeeld een uitkomst voor ouders die u een afspraak voor hun kind willen maken.

Na doorverwijzing vanuit de huisarts ontvangen patiënten een brief met daarin een ZorgDomein (ZD) nummer. Aan de hand van dit nummer kan via MijnSJG nu dus online een afspraak in het ziekenhuis gepland worden.

