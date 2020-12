Kort zorgnieuws: Inzage wachttijden; Verloskundigen maken CTG’s, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere aandacht voor zorgverzekeraars die van steeds meer zorginstellingen toestemming krijgen om via ZorgDomein de actuele wachttijden op te vragen. Daarnaast nieuws over een experiment in drie regio’s waarbij verloskundigen zelf hartfilmpjes kunnen maken van ongeboren baby’s. Verder ook nog kort zorgnieuws over het vernieuwde online platform van V&VN.

Inzage wachttijden voor zorgverzekeraars

Door de coronacrisis wachten meer mensen dan normaal op zorg. Inzage in actuele wachttijden is daarom essentiëler dan dat het al was. Dat geldt zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Die inzage kan bijdragen aan het sneller vinden van een zorgverlener zodat mensen beter geholpen kunnen worden.

De inzage in wachttijden voor zorgverzekeraars is mogelijk via het online platform ZorgDomein, maar daarvoor moeten zorgaanbieders wel, eenmalig, toestemming verlenen. Inmiddels hebben ongeveer 100 zorginstellingen die toestemmen al gegeven. Dit betekent dat zorgadviseurs van verzekeraars in ZorgDomein kunnen zien hoe lang de wachttijd is bij ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en ggz-instellingen.

Verloskundigen maken hartfilmpjes op locatie

Zwangere vrouwen die hun baby ineens minder voelen bewegen moeten voor het maken van een hartfilmpje (CTG) naar het ziekenhuis. Dat is een van de controles en onderzoeken die verloskundigen nog niet zelf konden en mochten toen. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. In drie regio’s – Amsterdam, Zwolle en Nijmegen – wordt inmiddels geëxperimenteerd met het maken van een hartfilmpje door de verloskundige bij de zwangere vrouw thuis.

Het hartfilmpje sluit goed aan bij de e-health ontwikkelingen in de zorg. “Ook tijdens de Corona pandemie heeft deze vorm van E-Health een belangrijke plek gekregen in de geboortezorg. Een controle plus aanvullende diagnostiek in de vorm van een hartfilmpje thuis of in de verloskundige praktijk zorgt ervoor dat, ten tijde van een pandemie, zwangere vrouwen goede zorg krijgen, zonder dat ze onnodig het ziekenhuis moeten bezoeken”, aldus Charlotte de Schepper, directeur van de KNOV.

Mijn V&VN vernieuwd

V&VN heeft de interactieve omgeving van de organisatie, Mijn V&VN, vernieuwd. Naast een nieuwe look-and-feel is Mijn V&VN ook sneller en eenvoudiger in gebruik. Bovendien is de online omgeving nu ook goed te raadplegen via mobiele toestellen. Gebruikers ontvangen uiterlijk 18 december een mail voor toegang tot de nieuwe omgeving. Het enige dat ze daarvoor hoeven doen is de wachtwoord-link in de mail te volgen om een nieuw wachtwoord aan te maken. Alle gegevens, registers en portfolio’s van gebruikers zijn in de nieuwe omgeving ook beschikbaar.

Het vernieuwde Mijn V&VN werkt bijna helemaal zoals het hoort. Op dit moment is er alleen nog een probleem met de toegang tot de registers. Die verloopt nog niet voor alle gebruikers even soepel. De oplossing daarvoor is al gevonden en wordt nu geïmplementeerd. Verwacht wordt dat alles in de loop van deze week (7-11 december) naar behoren functioneert.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.