Kort zorgnieuws: iPads in Purmerend; Samengezond; VIPP Babyconnect, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere aandacht voor de uitbreiding van de iPad-service in het Dijklander Ziekenhuis en de speciale smartphone app voor Mijn Antonius. Verder ook nieuws over een gezond leefstijl programma bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en de PGO-alliantie waar VIPP Babyconnect zich bij aangesloten heeft.

Dijklander breidt iPad service uit

Het Dijklander Ziekenhuis is al in 2014 begonnen met het beschikbaar stellen van iPads voor patiënten die in het ziekenhuis liggen. Tot nu was die service alleen beschikbaar voor patiënten van het Dijklander in Hoorn, maar het ziekenhuis is nu ook begonnen met het ‘uitdelen’ van iPads op de locatie in Purmerend. “De iPads zijn een gewaardeerde service voor onze patiënten”, zegt Ellen Feenstra, manager facilitair bedrijf en services.

Met de iPad kunnen patiënten onder andere televisie kijken, een spelletje spelen, informatie lezen over de afdeling waar ze zijn opgenomen en inloggen in Mijn Dijklander om inzicht te krijgen in het medisch dossier. Met de komst van een nieuwe versie van de Mijn Dijklander app is het gebruik van de iPads nog makkelijker geworden. De vernieuwde app is in Hoorn en Purmerend beschikbaar.

Mijn Antonius op je smartphone

Het gebruik van het patiëntenportaal Mijn Antonius van het Antonius ziekenhuis groeit gestaag door. Het portaal is behalve via een PC of laptop ook te bereiken via de speciale MyChart app op de smartphone. Die app kan gratis gedownload worden uit de App Store (Apple gebruikers) of Google Play Store (Android gebruikers).

Via de app kunnen patiënten onder andere een overzicht van afspraken raadplegen of hun medisch dossier inzien, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een afspraak. Daarnaast is het mogelijk om veilig te communiceren met artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis.

Gelderse Vallei start ‘SamenGezond’

Ziekenhuis Gelderse Vallei is begin november gestart met het gezondheidsprogramma SamenGezond van Menzis. Daarmee wil het ziekenhuis medewerkers ondersteunen die streven naar een goede gezondheid en gezonde leefstijl. Medewerkers die het programma omarmen, kunnen via een website en app meedoen aan virtuele (wandel)evenementen. Daarnaast krijgen zij coaching en tips voor een gezonde leefstijl.

“Medewerkers krijgen met dit online platform van Menzis informatie over onderwerpen zoals fit de dag beginnen, een goede werk-privébalans en mantelzorg. Ook onze eigen kennis op het gebied van onder meer voeding, bewegen en slaap bieden we onze medewerkers via SamenGezond aan”, zegt Arjen Hakbijl, bestuurder van het ziekenhuis.

VIPP Babyconnect sluit aan bij PGO-alliantie

VIPP Babyconnect is de 22e organisatie die zich aangesloten heeft bij een PGO-alliantie. De alliantie is opgericht binnen het programma PGO on Air. Dit is een meerjarig programma dat het gebruik van PGO’s wil stimuleren door mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s.

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan iedereen straks op veilige en betrouwbare manier zelf (digitaal) inzicht krijgen in zijn of haar medische en gezondheidsgegevens.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.