Kort zorgnieuws: JZOJP e-health subsidie; Kwaliteitsbudget; Vitacoach, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe ZonMw subsidie voor e-health projecten binnen het Regio-impulstraject en de lancering van een speciale website voor inzage in de besteding van het kwaliteitsbudget bij Brabantzorg.

Daarnaast ook aandacht voor het vernieuwde patiëntenportaal van het Tsjongerschans ziekenhuis en de start van de eerste tests met Vitacouch bij de thuiszorg.

Subsidie voor e-health JZOJP projecten

Samenwerkingsverbanden die e-health inzetten binnen een lopend Regio-impulstraject kunnen voor deze projecten nu een speciale subsidie aanvragen bij ZonMw. Hiermee kunnen samenwerkingsverbanden de toepassing van e-health binnen een JZOJP-project verbreden, opschalen en verduurzamen.

De subsidieaanvraag kan tot 20 mei 14.00 uur ingediend worden. Per project kan maximaal €30.000 worden aangevraagd. De looptijd van het project is gelijk aan de looptijd van het Regio-impulstraject.

Elkedagzofijnmogelijk.eu van BrabantZorg

De overheid heeft de afgelopen jaren een speciaal kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen. Dit geld is bedoeld om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Bijvoorbeeld oor het aantrekken van nieuwe medewerkers én het ontwikkelen van goed werkgeverschap.

Speciaal hiervoor heeft BrabantZorg de website elkedagzofijnmogelijk.eu in het leven geroepen. Daar is precies te zien hoe het kwaliteitsbudget bij BrabantZorg wordt besteed en hoe daar gewerkt wordt aan ‘Elke dag zo fijn mogelijk’.

Mijntjongerschans vernieuwd

Het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen heeft haar patiëntenportaal vernieuwd. Behalve dat Mijntsjongerschans in een nieuw jasje gestoken is, zijn ook diverse verbeteringen aangebracht die het portaal een stuk gebruiksvriendelijker maken.

Het portaal is nu beter te gebruiken op smartphone en tablet

Er is een zoekfuctie ingebouwd

Door toevoeging van een contrastknop is het portaal beter te gebruiken voor slechtzienden

Vitacoach voor thuiszorg

Steeds meer gezondheidsinstellingen kampen met de uitdagingen van de chronische zorg. Daaronder zijn ook veel thuiszorgorganisaties die allerlei soorten zorg verlenen als wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding. Door personeelstekorten, werkdruk en toenemende zorgvraag wordt dit echter steeds lastiger.

Sananet heeft in samenwerking met Vitavanti Healthcare Solutions de ‘Vitacoach’ ontwikkeld. De Vitacoach gaat nu als test bij een thuiszorgorganisatie ingezet worden. Het programma is ontwikkeld met als doel om de zorgvraag duidelijk in beeld te krijgen, sneller te anticiperen bij veranderingen en om de cliënt beter te informeren.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.