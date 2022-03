Kort zorgnieuws: Keuzehulpen maagkanker; Productiedata klinieken; AUMC op 38, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe website van het AVL over erfelijke maagkanker, een uitbreiding van de maandelijkse monitor ‘Toegankelijkheid van Zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Amsterdam UMC als 38e beste ziekenhuis ter wereld. Verder ook nog aandacht voor een nieuwe bestuurder bij Rijndam revalidatie en de benoeming van de nieuwe voorzitter van InEen.

Keuzehulpen over erfelijke maagkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft een website met informatie en keuzehulpen over erfelijke maagkanker gelanceerd. De website is geïnitieerd door onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek in samenwerking met een aantal landelijke partners, waaronder het Radboud UMC, patiënten en zorgverleners.

Op de website komen diverse thema’s aan de orde: ‘Erfelijkheid’, ‘Maagonderzoek en Maagoperatie’, ‘Leven zonder maag’, ‘Borstonderzoek en Borstoperatie’, ‘Kinderwens en erfelijke aanleg’, en ‘Waar kan ik terecht?’ (met verwijscentra en lotgenoten). Daarnaast zijn er drie keuzehulpen te vinden voor het ondergaan van wel of geen DNA-onderzoek, voor het ondergaan van wel of geen preventieve maagverwijdering, en voor vrouwen: voor het wel of niet ondergaan van een preventieve borstverwijdering.

Productiedata klinieken in de NZa-Monitor

Deze maand is de maandelijkse monitor ‘Toegankelijkheid van Zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verrijkt met productiedata van zelfstandige klinieken. De productiedata laten zien dat zelfstandige klinieken in januari ongeveer evenveel mensen hebben behandeld als in januari vorig jaar. Toen was de productie van klinieken 20 procent hoger dan in de jaren daarvoor. De data in de monitor tonen aan dat zelfstandige klinieken bijdragen aan het inhalen van uitgestelde planbare zorg.

Het optimaal benutten van de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland is belangrijker dan ooit. De coronapandemie is nu bijna twee jaar onder ons en corona zal in welke mate dan ook een beslag blijven leggen op de beschikbare zorgcapaciteit. De NZa ziet toe op de toegankelijkheid van zorg. Ook in tijden waar de druk op de zorg groot is, moeten patiënten erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig de zorg krijgen die nodig is. Daarom vraagt de NZa zorgaanbieders zoals klinieken om informatie over hun zorgcapaciteit en wachttijden aan te leveren via het Zorgbeeldportaal. Hiermee biedt de NZa sturingsinformatie die partijen helpt om de doorgang van de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen.

AUMC 38e beste ziekenhuis ter wereld

Het Amsterdam UMC (AUMC) staat dit jaar op de 38e plaats van de Newsweek ranking van de 250 beste ziekenhuizen ter wereld. Nog nooit scoorde een Nederlands ziekenhuis zo hoog. Vorig jaar stond het AUMC nog op plek 47. De ranglijst is opgesteld op basis van de mening van meer dan 80.000 medisch deskundigen uit 27 landen, de resultaten van patiëntervaringsonderzoeken en medische prestatiefactoren.

Voor elk ziekenhuis berekende Newsweek de scores, de aanbeveling door medisch deskundigen telde voor 55 procent, de patiëntervaring voor 15 procent en de prestatiefactoren voor 30 procent. Onder prestatiefactoren vallen bijvoorbeeld hygiënemaatregelen, patiëntveiligheid en gegevens over het aantal patiënten per arts en per verpleegkundige.

Nieuwe bestuurder Rijndam

Joris Uges wordt per 1 april benoemd tot bestuurder van Rijndam Revalidatie. De Raad van Toezicht van Rijndam is ervan overtuigd in Joris Uges de juiste bestuurder te hebben gevonden die verder invulling kan geven aan de strategische koers en ambities van Rijndam. Op dit moment is Uges nog werkzaam als ziekenhuisapotheker en medisch manager van de vakgroep apothekers bij het Haga Ziekenhuis en Langeland Ziekenhuis. Daarnaast is hij voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). Ook is hij vicevoorzitter van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

“Als bestuurder verantwoordelijk te zijn voor een zorgorganisatie is een logische stap in mijn carrière. De revalidatiezorg is voor mij weliswaar nog vrijwel onbekend, maar ik verwacht er mijn kracht in kwijt te kunnen via netwerken en samenwerken. Ik kijk er naar uit revalidatiegeneeskunde in het algemeen en Rijndam in het bijzonder graag verder op de kaart zetten”, aldus Uges.

Nieuwe voorzitter InEen

Met ingang van 1 mei wordt Ruben Wenselaar de nieuwe voorzitter van InEen. Hij deze functie over van Martin Bontje, die na twee termijnen per 1 januari jl. afscheid heeft genomen. Tot 1 mei is Wenselaar nog bestuursvoorzitter bij Menzis en lid van het bestuur van ZN.

“De komende jaren zal er onder andere door de vergrijzing steeds meer van de eerstelijnszorg worden gevraagd. Ik kijk er naar uit om in deze nieuwe rol een bijdrage te leveren aan de verdere versterking en vernieuwing van de eerstelijnszorg en eerstelijnsorganisaties”, aldus Wenselaar.

