Kort zorgnieuws: Koninklijk bezoek; DigiD bij Spaarne Gasthuis; Mondzorgkosten, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een koninklijk bezoek voor Omring, de invoering van DigiD bij het Spaarne Gasthuis, de digitale vragenlijst voor patiënten en bezoekers van het Isala en informatie over mondzorgkosten.

Verder ook nog kort zorgnieuws over de nieuwe voorzitter van de RvC van Bernhoven een de vacature van Adelante dat op zoek is naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Koninklijk bezoek voor Omring

Donderdag, 28 januari, heeft de koning een digitaal werkbezoek gebracht aan zorgorganisatie Omring in Noord-Holland. Het bezoek was een opvolging voor het fysieke bezoek dat de koning op 23 april bracht aan locatie Lindendael. Willem-Alexander sprak tijdens het digitale bezoek met dezelfde medewerkers van Omring als toen om te informeren hoe het nu, na nog eens negen maanden coronacrisis, met hen gaat.

De koning sprak ook met Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring, over de impact van de coronacrisis op medewerkers. “Het is ontzettend fijn om te zien dat er moed en bereidwilligheid is om elkaar te helpen. De samenhorigheid en verbondenheid is niet in woorden uit te drukken”, aldus Jolanda. Het bezoek van Koning Willem-Alexander eindigde met een dankwoord waarin hij aangaf dat dit herhaalbezoek van onmeetbare waarde was voor hem. Hij gaf aan dat hij mede door de verhalen van Omringmedewerkers weet waar de ouderenzorg voor gaat en staat.

Digitaal inloggen MijnSpaarneGasthuis

Met ingang van 8 februari moeten patiënten van het Spaarne Gasthuis met DigiD inloggen op het patiëntenportaal MijnSpaarneGasthuis. Zo krijgen zij op een nog veiligere manier toegang tot het patiëntendossier. De komende weken worden alle patiënten die een account hebben voor MijnSpaarneGasthuis per e-mail geïnformeerd worden over de wijziging.

Voor al deze patiënten geldt dat zij tot 5 april, tijdens een overgangsperiode, ook nog op de oude manier kunnen inloggen. Daarna is dat alleen nog mogelijk via DigiD. Nieuwe patiënten die vanaf 8 februari voor het eerste van MijnSpaarneGasthuis gebruik gaan maken, moeten direct van de DigiD inlog-methode gebruikmaken.

Digitale vragenlijst Isala

Het Isala ziekenhuis is deze week gestart met een proef om patiënten sneller toegang tot het ziekenhuis te verlenen als ze eerst een digitale vragenlijst invullen. Dit kan bij een medewerker bij de ingang, maar nog sneller is het invullen van online coronavragenlijst. Het gebruik van de digitale vragenlijst moet de wachttijden bij de ingang gaan verkorten.

Vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak, ruim negen maanden geleden, hebben veel ziekenhuizen een toegangscontrole ingesteld. Zo ook bij het Isala. Bij de ingangen van het ziekenhuis staan medewerkers die de bezoekers en patiënten gezondheidsvragen stellen en, indien nodig, een medisch mondneusmasker verstrekken. Met de ingevulde digitale vragenlijst kan dit proces versneld worden. Bezoekers en patiënten hoeven zich dan niet meer te melden bij de medewerkers aan de ingang, maar kunnen, na het screenen van hun telefoon, direct naar binnen.

Informatie over mondzorgkosten

De KNMT adviseert tandartsen patiënten die vragen hebben over mondzorgkosten te verwijzen naar de website mondzorgkosten.nl. De site is een verzamelplaats voor goede en actuele informatie over de kosten van een mondzorgbehandeling en helpt om de tandartsrekening te ‘ontcijferen’.

Zo wordt onder meer uitleg gegeven over de opbouw van de tandartsrekening en wat de tariefcodes betekenen. Verder geeft de site antwoord op veelgestelde vragen van patiënten. Betaal ik een eigen risico voor de tandarts? Wat vergoedt een verzekering allemaal? en Wanneer krijg ik een offerte van de tandarts?

Nieuwe voorzitter RvC Bernhoven

Met ingang van 1 januari j.l. is Bert Pauli de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bernhoven. Hij volgde daarmee de begin januari teruggetreden G.J.H.C.M. Peeters op. De inwerkperiode voor Bert Pauli verliep vanwege de geldende coronamaatrdegelen vrijwel volledig digitaal, op afstand. De nadere kennismaking met Bernhoven en zijn medewerkers zal op een later moment plaatsvinden, wanneer de situatie rondom het coronavirus dat weer toelaat.

Bert Pauli is voormalig gedeputeerde van de provincie Noord- Brabant. Daarnaast vervult hij verschillende toezichthoudende functies en bestuursfuncties en is zeer bekend met de regio. Hij ziet erg uit naar zijn nieuwe functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bernhoven. Hij gelooft in de koers van Bernhoven waarin toekomstbestendige zorg voor de regio centraal staat en levert hier graag zijn bijdrage aan vanuit zijn nieuwe rol.

Vacature: Lid Raad van Toezicht Adelante

Op 31 december j.l. heeft drs. S.A. Sambach afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht van Adelante. Daarom is de zorginstelling nu op zoek naar een nieuw lid met een medisch profiel. Adelante zoekt bij voorkeur een gepromoveerd medicus met meerjarige werkervaring in de praktijk die affiniteit heeft met revalidatie, kwaliteit en veiligheid, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ervaring als bestuurder of commissaris is een pré. Meer informatie over Adelante en de functie-eisen staan in dit online document.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.