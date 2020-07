Kort zorgnieuws: Labyrintfietsen bij MCL; Beamers voor MST; ABS-artsen toolkit, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor beamers en apple tv’s die een lach op het gezicht van patiënten in het MST toveren en de feestelijke ingebruikname van labyryntfietsen waarmee patiënten die langdurig in het MCL moeten vertoeven virtuele fietstochten kunnen maken.

Verder ook aandacht voor de nieuwe ABS-toolkit voor artsen van het KNMG en de databank van het Landelijk Overzicht Richtlijnen en Eisen Nederlandse Zorg die beschikbaar gesteld is aan alle NVZ- en NFU-leden.

Beamers en apple tv’s voor MST

Bij het Medisch Spectrum Twente (MST) is een grote wens in vervulling gegaan. Patiënten die voor langere tijd in het Twentse ziekenhuis liggen kunnen nu tv en films kijken op een grote muur. Daarvoor hebben de Stichting Matthijs en de Ronde Tafel Enschede samen geld ingezameld.

Met dat geld heeft het MST tien beamers en apple tv’s aangeschaft. Die zijn geïnstalleerd op de hematologische intensive care (de HIC) op de afdeling Interne Geneeskunde. “Tijdens het installeren van de installaties kregen de patiënten direct een glimlach op hun gezicht”, vertelt Theo van de ICT-afdeling van het MST.

MCL neemt labyrintfietsen in gebruik

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft onlangs de beschikking gekregen over zeven zogenoemde labyrintfietsen. Die helpen patiënten die langer in het MCL moeten verblijven om hun conditie op peil te houden of juist weer op te bouwen. De feestelijke ingebruikname werd op 27 juli verricht door Henk de Jong, trainer van SC Cambuur Leeuwarden.

Met de labyrintfietsen kunnen patiënten interactieve fietstochten maken door steden (zoals New York), mooie natuurgebieden of hun eigen geboorteplaats. Wanneer de patiënt stopt met trappen, dan stopt ook de route op het scherm. Op kruispunten kunnen de fietsende patiënten zelf kiezen welke kant ze opgaan. In totaal zijn meer dan 500 fietsroutes, in binnen- en buitenland, beschikbaar.

ABS-artsen toolkit gelanceerd

De KNMG heeft in het kader van een goede fysieke en mentale gezondheid van artsen de ABS-artsen toolkit gelanceerd. Artsen en zorgorganisaties vinden in de toolkit producten die bijdragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat, waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn en als ziekte behandeld worden. Binnen de toolkit zijn de volgende producten beschikbaar:

Beleid maken met voorbeeldbeleid

Herken de signalen met de e-learning

Animatie: hoe maak je het bespreekbaar?

Onderwijsmodule: zelfinzicht vergroten en het gesprek aangaan

Bestel de kaarten: vragen voor een goed gesprek

ABS-artsen is op zoek naar ambassadeurs die zich willen inzetten om problematisch middelengebruik en verslaving bij artsen en zorgorganisaties op de agenda te zetten.

Databank LORENZ voor NVZ- en NFU-leden

Vanaf nu is de databank LORENZ (Landelijk Overzicht Richtlijnen en Eisen Nederlandse Zorg) beschikbaar voor alle NVZ- en NFU-leden. Deze databank biedt ziekenhuizen een actueel en compleet overzicht van de ruim 1.900 noodzakelijke externe eisen, wet- en regelgeving en richtlijnen. Daarmee is het een belangrijke tool ter ondersteuning van het risicomanagement binnen ziekenhuizen.

Deze LORENZ databank, waarvan het centrale beheer uitgevoerd wordt door de NVZ, is geschikt voor alle disciplines die medisch specialistische zorg realiseren, zoals:

intern documentbeheer

bouwzaken

facilitaire zaken

governance & leiderschap

human Resources

kwaliteit & veiligheid

risicomanagement & compliance

specialisten en verpleegkundigen

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.