Kort zorgnieuws: Leefstijlzorgloket; Simulatietraining; AI onderzoek, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor drie nieuwe keuzekaarten op Thuisarts.nl, het nieuwe leefstijlzorgloket van het Erasmus MC en een simulatietraining voor betere samenwerking in crisissituaties bij het Ommelander Ziekenhuis. Verder ook nog kort zorgnieuws over een Mozaïek 2.0 beurs naar het eventueel toepassen van kunstmatige intelligentie bij het bepalen van het bestralingsgebied voor hersentumoren.

Leefstijlzorgloket Erasmus MC

In het Erasmus MC is onlangs een leefstijlzorgloket geopend. Daar kunnen patiënten die in behandeling zijn door hun specialist naar doorverwezen worden als zij baat hebben bij begeleiding op het gebied van een gezondere leefstijl. Het loket is een initiatief van hoogleraar Obesitas Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC. “De zorg staat op dit moment enorm onder druk. Met z’n allen worden we ouder maar wel zieker. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en 14 procent obesitas”, vertelt zij.

Bij het leefstijlzorgloket worden patiënten begeleid door leefstijlzorgcoördinatoren. Zij voeren een intake en metingen uit om samen met de patiënt de best passende leefstijlbehandeling te kiezen.

Simulatietraining bij Ommelander

Begin deze maand hebben verpleegkundigen, verloskundigen en gynaecologen van de afdeling Verloskunde van het Ommelander Ziekenhuis een vierdaagse teamtraining gevolgd. Het was de eerste keer dat deze training gegeven werd in het Wenckebach Simulation Center van het UMCG. Het grote voordeel van die lokatie is dat daar scenario’s getraind kunnen worden die dicht bij de werkelijkheid komen. Daarvoor werd onder andere gebruik gemaakt van een simulatiepop waar echte controles, zoals het meten van de bloeddruk en hartslag, uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast was het ook mogelijk om een echt katheter of infuus te plaatsen.

Afhankelijk van het verloop van het scenario konden instructeurs achter de schermen de waarden real-time aanpassen. “De methode waarmee we nu hebben geoefend, zorgt voor structuur in crisissituaties waarin sprake is van hoge stress. Het maakt ons bewust van risico’s en zorgt ervoor dat we deze risico’s als team beter kunnen ondervangen”, aldus Lianne Perdok, obstetrieverpleegkundige in het Ommelander Ziekenhuis.

Mozaïek 2.0 beurs voor AI

Promovendus P.L.Y. Tang, MSc. van het Erasmus MC is een van de promovendi die een Mozaïek 2.0 beurs heeft ontvangen. Hij krijgt die voor zijn onderzoek naar de mogelijkheden om af te stappen van de veiligheidsmarge van 1,5cm bij het bepalen van het te bestralen gebied voor radiotherapie bij bioblastomen. Daarbij groeit het tumorweefsel door in omliggend gezond ogend hersenweefsel. Iets dat met de huidige MRI-scans niet zichtbaar is. Daarom wordt een veiligheidsmarge gehandhaafd.

Tang wil onderzoeken of die veiligheidsmarge opgeheven kan worden met de introductie van kunstmatige intelligentie en nieuwe MRI-technieken. Als het onderzoek dit uitwijst dan kan het te bestralen gebied per patiënt nog nauwkeuriger bepaald worden, en daarmee de kans op bijwerkingen door radiotherapie teruggedrongen worden.

Nieuwe keuzekaarten op Thuisarts.nl

Met de komst van de herziene NHG-Standaard ‘De overgang’ zijn onlangs ook drie nieuwe keuzekaarten met betrekking tot opvliegers op Thuisarts.nl verschenen. Tevens is een handig stroomschema gepubliceerd waarin het beleid rondom de overgang is samengevat.

De drie nieuwe keuzekaarten behandelen drie verschillende situaties rondom opvliegers; voor patiënt die niet meer ongesteld worden, patiënten die wel nog ongesteld worden én een voorbehoedsmiddel gebruiken en patiënten die nog ongesteld worden maar geen voorbehoedsmiddel (meer) gebruiken.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.