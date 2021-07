Kort zorgnieuws: Leidraad COVID-19 diagnostiek; SMS-dienst IJsselland, en meer.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe leidraad ter ondersteuning van de diagnostiek bij een COVID-19 verdenking, de nieuwe sms dienst voor afspraakherinneringen in het IJsselland, de volgende nieuwe DVZA-deelnemer en de participatie van Treant in het Expertisecentrum Zorgalgoritmen.

Leidraad diagnostiek COVID-19 aangepast

Aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten is een update gepubliceerd van de Leidraad diagnostiek bij patiënten met opname-indicatie en verdenking op COVID-19. De nieuwe versie heeft een aangepast stroomschema. Daarnaast is ook de tabel aangepast voor de situatie waarin er een bewezen alternatieve diagnose is.

De leidraad is ontwikkeld als ondersteuning voor ziekenhuizen bij het vaststellen van COVID-19 bij patiënten die zich melden voor opname. De leidraad is van toepassing op alle patiënten met een klinische verdenking COVID-19, inclusief gevaccineerde patiënten en patiënten die eerder een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt.

IJsselland start SMS-serice

Afgelopen maandag is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een nieuwe service voor patiënten. Zij kunnen nu ervoor kiezen om een herinnering voor een komende afspraak in het ziekenhuis per sms te ontvangen.

Patiënten die hiervoor kiezen en een afspraak op één van de poliklinieken hebben, ontvangen kort daarvoor sms’je dat bijvoorbeeld als volgt uit ziet: “Afspraakherinnering: donderdag 29 september 17.00 uur, Kralingen. Log in op ysl.nl/mijn-ijsselland voor meer details. Vriendelijke groet, IJsselland zkh”.

Treant in Expertisecentrum Zorgalgoritmen

Begin deze maand hebben de 28 ziekenhuizen, alle leden van de SAZ, het Expertisecentrum Zorgalgoritmen opgericht. Treant Zorggroep participeert als een van de leden, ook in het nieuwe expertisecentrum.

Het centrum gaat machine learning algoritmen ontwikkelen op basis van data uit de 28 ziekenhuizen en het gaat de SAZ-ziekenhuizen begeleiden bij de invoering ervan. De algoritmen kunnen straks zorgprofessionals helpen bij het stellen van een diagnose, het voorspellen van het beloop of het bepalen van het optimale behandelprotocol.

Itzos is de volgende DVZA-deelnemer

ICT-leverancier Itzos heeft als negentiende DVZA het MedMij-label behaald. Itzos kan nu als gecertificeerd Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) diensten aan zorgaanbieders aanbieden. Daarmee is opnieuw een stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en PGO’s.

Itzos kwalificeerde zich met de applicatie MKP-IDS voor de gegevensdienst Basisgegevens GGZ. De nieuwe MedMij-deelnemer kreeg hierbij hulp van bronsysteem Medicore ECD van Tenzinger.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.