Kort zorgnieuws; Longfunctiemeters ASZ; TZA & Thuisleefbieb; Award Chatbot DEX, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor digitale longfunctiemeters in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, de grote belangstelling voor de subsidieregeling ‘Training tot digicoach’ en een Europese innovatie award voor privacy chatbot DEX.

Verder komen in het kort zorgnieuws ook de implementatie van de Thuisleefbieb door de Technologie & Zorg Academie en het succes van het patiëntenportaal van het St. Jansdal ziekenhuis aan bod.

ASZ krijgt 60 digitale longfunctiemeters

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) heeft dankzij een gift van het ASZ Vriendenfonds de beschikking gekregen over 60 digitale longfunctiemeters. De zogenoemde ‘digitale peakflowmeter’ helpt patiënten die lijden aan een ernstige vorm van astma de regie te behouden over hun aandoening en het dagelijks leven.

De waarden die door middel van de uitademkracht gemeten worden, kunnen via de BeterDichtbij-app via de smartphone van een patiënt direct naar de zorgverleners verzonden worden. “Een groot deel van de patiënten met ernstige astma is jong en vertrouwd met digitale mogelijkheden. Zij bedienen de meter en de app met het grootste gemak”, aldus verpleegkundig specialist Rika Putters.

Regeling ‘Training tot digicoach’ populair

Begin november werd de aanvraagtermijn voor de subsidieregeling ‘Training tot digicoach’ geopend. Met deze nieuwe regeling kunnen zorg- en welzijnsorganisaties eigen medewerkers opleiden tot digicoach, waarna ze vervolgens collega’s verder kunnen helpen met digitale vragen.

Het aantal aanvragen dat tot nu toe bij Zorg voor innoveren is binnengekomen laat zien dat de regeling erg populair is. Over het algemeen kunnen per ronde 72 vouchers worden aangevraagd. Op dit moment (vrijdag 20 november, red.) is volgens de ‘programmateller’ bijna de helft van de totaal beschikbare 4,2 miljoen euro aan vouchers verdeeld. De aanvraagtermijn loopt nog tot 14 januari, 14u00, maar sluit eerder wanneer alle vouchers vergeven zijn.

Chatbot DEX in de prijzen

De door Deloitte en UMC Utrecht ontwikkelde ‘privacy’ chatbot DEX is tijdens het online Data Protection Congress onderscheiden met de 2020 HPE-IAPP Privacy Innovation Award. De chatbot helpt zorgmedewerkers met het vinden van antwoorden over privacy en gegevensuitwisseling.

Het primaire doel van de chatbot is om antwoorden te geven op veelgestelde juridische vragen zodat juridische medewerkers daar niet telkens opnieuw mee belast worden. Daardoor hebben die medewerkers tijd voor andere, belangrijkere taken. De jury noemde Chatbot DEX ‘innovatief’ en “futuristisch’. Een jurylid stelde “Het zal zeker het startpunt zijn voor iets groters dat ons verschillende inzichten kan geven.”

TZA implementeert Thuisleefbieb!

De Technologie & Zorg Academie (TZA) is gespecialiseerd in de implementatie en acceptatie van zorgtechnologie. TZA heeft gekozen voor de Thuisleefbieb als test- en voorraadsysteem voor zorgtechnologie bij een groot aantal aangesloten zorgorganisaties. De implementatie is inmiddels gestart.

De TZA gaat met de Thuisleefbieb zorgtechnologie testen en beoordelen. Daarnaast wordt de oplossing ook ingezet om het overzicht te kunnen behouden op voorraad en het logistieke proces goed te kunnen managen. Met de reviewmodule van de Thuisleefbieb wordt belangrijke informatie over producten en de gebruikerservaringen verzameld en wordt gewerkt aan een waardevolle databank vol zorgtechnologie.

50.000e gebruiker MijnStJansdal

Ziekenhuis St Jansdal heeft deze maand de 50.000e gebruiker geregistreerd voor het patiëntenportaal MijnStJansdal. In drie jaar tijd is MijnStJansdal uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het ziekenhuis. Momenteel werkt al bijna de helft van de poliklinieken van St Jansdal digitaal.

“Wat ik mooi vind aan MijnStJansdal is dat mevrouw Hop en alle overige patiënten eigenaar zijn van hun eigen gegevens en daarmee van hun eigen gezondheid. In het portaal hebben zij alle informatie bij elkaar staan in hun eigen omgeving”, aldus reumatoloog Ilse Rouwendal.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.