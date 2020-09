Kort zorgnieuws: Malware; nominatie Thuisarts; uitbreiding apotheek.nl, en meer

Dit keer in het kort zorgnieuws aandacht voor een oude malware variant die teug is van weggeweest en nu ook de zorgsector treft. Verder ook aandacht voor een uitbreiding van apotheek.nl, de nominatie voor website van het jaar voor thuisarts.nl en de eerste consultatie van de HIR-profielen Geboortezorg.

Emotet malware treft nu ook zorgsector

Malware variant Emotet is na een aantal jaren afwezigheid weer terug. Deze keer richt deze malware zich ook op de zorgsector. Emotet is al door een aantal Nederlandse ziekenhuizen waargenomen. Tot besmettingen is het tot nu toe volgens Z-CERT nog niet gekomen.

Emotet verspreidt zichzelf via bijlages in e-mail, zoals PDF’s, Word documenten of links naar Word documenten. De malware verschijnt soms ook in een Nederlandse e-mail met COVID-19 gerelateerde onderwerpen. Op geïnfecteerde computers worden de contactlijsten van de gebruikers gebruikt voor de verdere verspreiding van de malware. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van bestaande e-mails van de gebruiker om geloofwaardiger over te komen.

Thuisarts.nl genomineerd

Voor de derde keer is thuisarts.nl genomineerd voor de verkiezing ‘Website van het Jaar’, in de categorie gezondheid. In 2016 en 2018 riepen de bezoekers de site al uit tot populairste site in zijn segment.

Thuisarts.nl heeft inmiddels meer dan vijf miljoen bezoeken per maand. In totaal zijn op de site meer dan 1.200 teksten en 200 video’s te vinden met betrouwbare gezondheidsinformatie. Alle informatie is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen van huisartsen, medisch specialisten en de GGZ.

Uitbreiding voor Apotheek.nl

Apotheek.nl heeft 60 medicijnteksten uitgebreid met specifieke informatie over het gebruik bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie. Speciaal daarvoor is een nieuwe rubriek opgezet; ‘Mag ik dit medicijn gebruiken als ik ernstig overgewicht heb of een maagverkleining heb gehad?’.

De informatie is toegevoegd aan de teksten van een aantal antibiotica, antitrombotica, antidepressiva, opiaten en NSAID’s. “Een multidisciplinaire werkgroep selecteerde de eerste 60 geneesmiddelen met prioriteit. Deze werkgroep bestaat uit van ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, huisartsen, internist-endocrinologen en bariatrisch chirurgen”, aldus Maaike de Wit, apotheker en projectleider bij de KNMP.

Consultatie FHIR-profielen Geboortezorg

Nictiz heeft de consultatie voor de FHIR-profielen voor de landelijke informatiestandaard voor geboortezorg geopend. Met deze profielen sluit Nictiz aan bij landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling, zoals Basisgegevensset Zorg (BGZ) van Registratie aan de Bron en Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van Medmij.

Een eerste versie voor publieke consultatie van de FHIR profielen is nu gepubliceerd op Simplifier. Daarnaast is een FHIR Implementation Guide beschikbaar. De consultatie opent op vrijdag 10 september en sluit op vrijdag 30 oktober 2020.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.