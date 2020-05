Kort zorgnieuws: Medicatieveiligheid; Depressie Connect; Angsttraining OU, en meer

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor Depressie Connect, een online community voor mensen met een depressie, en hun naasten. De activiteiten van het Portaal voor Patiëntveiligheid zijn deze maand ondergebracht bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

Onderzoek toont aan dat het outsourcen van IT in de zorg een trend is die voorlopig nog zal blijven voortduren. En de Open Universiteit heeft een online training ontwikkeld die kinderen helpt om te gaan met hun angsten.

Onderzoek naar het nut van Depressie Connect

De online community Depressie Connect, voor mensen met een depressie en hun naasten, is inmiddels 10 maanden in gebruik en heeft bijna 1300 deelnemers. Dagelijks verschijnen berichten over ervaringen met depressie en worden er adviezen gevraagd of een luisterend oor geboden.

Momenteel loopt er een onderzoek naar het nut van de online community Depressie Connect voor mensen met depressies en hun naasten. Het onderzoek dient om wetenschappelijk te kunnen aantonen dat het platform bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een depressie. Daarvoor is Depressie Connect nog op zoek naar mensen die het platform gebruiken en hun ervaring, of die nu positief dan wel negatief was, in het kader van het onderzoek willen delen. Zij kunnen zich melden via een privébericht op Depressie Connect of per mail bij d.smit@propersona.nl.

Samenwerking voor medicatieveiligheid

Eind april hebben het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Portaal voor Patiëntveiligheid een intentieverklaring ondertekend met als doel dat de activiteiten van het Portaal per 1 mei bij het IVM ondergebracht worden.

Door die samenwerking krijgt het IVM meer inzicht in geanonimiseerde meldingen van medicatie-incidenten. Die informatie biedt het IVM weer meer mogelijkheden om maatregelen die nodig zijn om de medicatieveiligheid en het veilig gebruiken van medicijnen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verdiepen en verbreden van e-learnings en FTO-materialen.

Outsourcing van IT in de zorg

Uit een onderzoek van adviesbureau Quint Wellington blijkt dat de trend in de zorgsector om IT te outsourcen nog niet aan zijn eind gekomen is. Zo’n driekwart van de zorgorganisaties zegt plannen, of de intentie, te hebben om in de toekomst nog meer IT te gaan outsourcen. Met name SaaS (Software as a Service) en de Cloud zijn diensten die daarbij het meest genoemd worden.

De digitalisering van de zorg is ook op het gebied van het outsourcen van IT in een stroomversnelling gekomen. Momenteel heeft 94 procent van alle zorgorganisaties minimaal een deel van de IT uitbesteed. Een betere kwaliteit van de IT dienstverlening is een van de belangrijkste argumenten om IT te outsourcen, zo blijkt uit het onderzoek.

OU ontwikkelt online angsttraining

Angst is een van de emoties waar veel mensen in deze coronacrisis mee kampen. Dat geldt ook voor kinderen. Het feit dat de basisscholen tot volgende week (11 mei) dicht zijn, het voortgezet onderwijs tot 1 juni op slot blijft kunnen veel kinderen daar minder makkelijk met leraren over praten.

De Open Universiteit (OU) ontwikkelde speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar de online training ‘Leer te durven’ om een beter inzicht te krijgen in de angstproblematiek. Het doel is om kinderen met angstklachten beter te kunnen helpen, ook ten tijde van de coronacrisis.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.