Kort zorgnieuws; Medicijnverspilling; Richtlijnproces NVOG; Uitje Bed, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de verspilling van ongebruikte dure medicijnen, de beste (thuis)werkgever binnen de zorg en het herziene richtlijnproces van de NVOG. Verder ook aandacht voor het succesvol verlopen eerste initiatief van Uitje Bed, voor ernstig zieke patiënten.

Ziekenhuizen tegen verspilling medicijnen

Een viertal Nederlandse ziekenhuizen gaan samenwerken om de verspilling van medicijnen tegen te gaan. Jaarlijks wordt in Nederland voor minstens 100 miljoen euro aan goede, maar ongebruikte, medicijnen weggegooid. Het St. Antonius Ziekenhuis, Radboudumc, Jeroen Bosch ziekenhuis, en UMC Utrecht gaan een proef starten waarbij dure oncologische geneesmiddelen, die patiënten thuis overhouden, opnieuw worden uitgegeven. Voordat de medicatie opnieuw ingezet wordt zal de apotheek eerst een kwaliteitscontrole uitvoeren.

Als voorbereiding op de inzameling en het opnieuw gebruiken van deze medicijnen worden ze voor de eerste uitgave voorzien van een temperatuurchip en in een verzegelde verpakking gestopt. Wanneer de patiënt medicatie overhoudt, wordt dit ingezameld door de apotheek en gecontroleerd. De verzegeling mag niet verbroken zijn. Daarnaast wordt gecontroleerd of de bewaartemperatuur niet is overschreden en er wordt naar de houdbaarheidsdatum gekeken. Medicatie die aan al deze criteria voldoet, kan daarna opnieuw uitgegeven worden.

Omring/Vrijwaard beste (thuis)werkgever

Omring/Vrijwaard is een van de bedrijven die uitgeroepen zijn tot de beste (thuis)werkgevers van 2020. De zorgorganisatie sleepte de felbegeerde gouden Zowie bokaal binnen in de categorie 200+ werknemers. Frido Kraanen van de TVB van Omring/Vrijwaard is met name trots op het feit dat juist het personeel aangeven dat de zorgorganisatie het zo goed gedaan heeft op het gebied van thuiswerken.

Het landelijk mobiliteitsplatform ‘Zo Werkt Het’ heeft de afgelopen maanden gezocht naar de beste (thuis)werkgevers van 2020. Medewerkers konden hun werkgever daarvoor nomineren. Omdat thuiswerken in 2020, onder druk van de coronapandemie, ineens door veel meer organisaties omarmd werd, was het aantal kandidaten dat opgegeven werd niet alleen veel groter, maar ook diverser.

Nieuw richtlijnproces NVOG

Onlangs heeft de NVOG het proces voor richtlijnontwikkeling opnieuw ingericht. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid bij de gynaecologische centra en hoeft niet meer de hele richtlijn gereviseerd te worden. Kleine aanpassingen zijn nu ook mogelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het advies om bij een specifieke groep patiënten wel of juist niet te kiezen voor bestraling. “Dat is een enorme verbetering, daar word je veel slagvaardiger mee in je richtlijnaanpassingen” aldus Cor de Kroon, gynaecoloog oncoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Het feit dat kleine aanpassingen in de richtlijn nu mogelijk zijn, betekent wel dat de richtlijncommissie voor ál die beslismomenten in de gaten moet houden of er nieuwe inzichten zijn. Dat maakt het up-to-date houden ingewikkelder. Daarom gaat de NVOG, samen met Stichting Olijf (patiëntenvereniging voor vrouwen met gynaecologische kanker) en IKNL, slimme ICT-oplossingen ontwikkelen.

Uitje Bed: lichtpuntje tijdens ziekte

Onlangs lanceerde Stichting Genees-Kunst het nieuwe initiatief ‘Uitje Bed’. Zo’n 120 oncologie patiënten in 26 ziekenhuizen konden vanuit hun bed genieten van een live, interactieve, dansvoorstelling van het Nederlands Dans Theater. Het initiatief is zeer goed ontvangen door artsen én patiënten en de Stichting hoopt met volgende voorstelling nog meer ernstig zieke patiënten te bereiken. Onderstaande video geeft een korte impressie van de eerste voorstelling van Uitje Bed.

Een impressie van de eerste uitvoering van Uitje Bed

