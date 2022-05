Kort zorgnieuws: MedMij afsprakenstelsel; Subsidie passende zorg, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe verplichte versie van het MedMij afsprakenstelsel en de vooraankondiging van een nieuwe subsidieronde voor passende zorg. Verder ook nog aandacht voor een nieuwe website voor jongvolwassenen die willen stoppen met roken en een ad interim bestuurde bij het Maasstad Ziekenhuis.

Verplichte MedMij afsprakenstelsel 1.5.1

Deze maand heeft MedMij de nieuwste versie, 1.6.0 van het afsprakenstelsel gepubliceerd. Dit betekent dat versie 1.5.1 vanaf nu de verplichte versie voor gegevensuitwisseling conform MedMij geworden is. De vorige verplichte versie, 1.4.0, is nu officieel gekenmerkt als ‘verouderd’.

In de nieuwe verplichte versie is het aantal keer dat de PGO-gebruiker moet inloggen, en toestemming moet geven, verkleind. Gebruikers kunnen nu in één keer toestemming geven voor het verzamelen van gegevens bij alle gegevensdiensten die een aanbieder aanbiedt op het netwerk. Daarnaast is ook tweefactor verificatie verplicht ingevoerd om de identiteit van de gebruiker te controleren en vast te stellen. Vrijwillige vertegenwoordiging (een vorm van machtiging) is toegevoegd als optionele dienst.

Subsidie Implementatie passende zorg

In juni wordt de subsidieronde ‘Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk’ opengesteld. De subsidieoproep is onderdeel van een reeks die aanvullend gefinancierd worden met middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in Zvw’.

Binnen deze subsidieoproep kunnen uitgewerkte aanvragen worden ingediend gericht op het verder brengen van opbrengsten en bijvangsten van afgeronde ZonMw-projecten uit de vier genoemde programma’s die relevant zijn voor het bevorderen van passende zorg.

Roken en stress bij jongeren

Onderzoek heeft uitgewezen dat jongvolwassenen graag meer willen weten dan alleen de gezondheidsrisico’s van roken. Die antwoorden, en meer informatie, kunnen zij nu vinden op een nieuwe website over roken en stress: jongvolwassenen.ikstopnu.nl.

“Jongvolwassenen weten dat roken slecht is voor je gezondheid. Het is niet nodig dit te herhalen. Maar andere onderwerpen waren naar hun mening wel heel interessant en onderbelicht. Dus hoe speel je daar succesvol op in? De nieuwe website van Ikstopnu voor jongvolwassenen geeft informatie die zij interessant vinden”, aldus projectleider Claire de Nerée tot Babberich.

Bestuurde a.i. Maasstad Ziekenhuis

Met ingang van 23 mei is Jaap van den Heuvel door de Raad van Bestuur van het Maasstad ziekenhuis benoemd als bestuurder a.i. voor een periode van een half jaar. “Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring en zijn kennis en ervaring in de zorgsector zal Jaap van den Heuvel een waardevolle bijdrage kunnen leveren binnen de raad van bestuur. Jaap heeft een geneeskundige en bedrijfseconomische achtergrond”, zo stelt het bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

“Het Maasstad Ziekenhuis is een prachtige organisatie die ik onder andere ken door de samenwerking tussen de brandwondencentra. Samen met Wietske en alle medewerkers hoop ik de komende periode een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsambities van het ziekenhuis. Ik kijk er naar uit om te starten”, vertelt Van Den Heuvel.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.