Kort zorgnieuws: MedMij catalogus; Samenwerking Rivierenland, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het nieuwe webportaal voor de Medmij catalogus en een nauwe samenwerking tussen drie zorginstellingen in de regio Rivierenland. Verder ook aandacht voor een hoge onderscheiding voor het Erasmus MC, de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 en het aanstaande afscheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Slingeland Ziekenhuis.

Nieuwe MedMij catalogus

Eerder deze maand is het nieuwe webportaal voor de MedMij Catalogus en de nieuwe omgeving voor de gegevensdiensten die specifiek in de AMvB’s worden genoemd gelanceerd. In de catalogus staan de gegevensdiensten die over het MedMij-netwerk kunnen worden ontsloten.

Door de migratie van de catalogus naar een nieuwe lokatie is ook het webadres veranderd. Die is nu te bezoeken via https://catalogus.medmij.nl. Daarnaast heeft het portaal ook een nieuw design gekregen. Inhoudelijk is de catalogus echter onveranderd gebleven.

Samenwerking in regio Rivierenland

Met ingang van deze maand (september) bundelen Ziekenhuis Rivierenland, IrisZorg en Pro Persona hun krachten. Als onderdeel van deze nauwere samenwerking zal de verslavingszorg van IrisZorg verhuizen naar dezelfde lokatie waar Pro Persona al jaren psychische zorg verleent. Voor specialistische medische zorg kunnen uiteraard terecht in Ziekenhuis Rivierenland.

Door fysiek dicht bij elkaar te zitten, kunnen we de inhoudelijke samenwerking goed inrichten en kunnen bewoners van regio Rivierenland somatische, psychiatrische en verslavingszorg dichtbij huis krijgen. Daarnaast hoeven mensen minder ver te reizen, zeker in het geval van acute psychiatrische problemen een belangrijk voordeel.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Deze maand startten de GGD’en met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4 en vindt één keer in de vier jaar plaats.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 zullen halverwege 2024 beschikbaar komen. Zij bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren. Mede op basis van deze resultaten wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld. Zowel door het Rijk als de gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Onderscheiding Erasmus MC

De onafhankelijke internationale ECMO-organisatie ELSO heeft de hart-longmachine behandeling in het Erasmus MC erkend met de ‘Award for Excellence in Life Support – Platinum Level’.

Deze onderscheiding werd aan het Erasmus MC gegeven voor de manier waarop artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zorg bieden aan patiënten die aan een hart-longmachine (ECMO) liggen.

Afscheid RvB voorzitter Slingeland

Eind dit jaar neemt Jeltje Schraverus afscheid als voorzitter raad van bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Na het voltooien van haar primaire taak als voorzitter, het leiden van de defusie tussen het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, is Schraverus uiteindelijk nog drie jaar langer gebleven.

“Het is tijd om mijn blik te richten op een nieuwe toekomst waarbij er een betere balans kan ontstaan tussen privé en werk. Het Slingeland Ziekenhuis blijft bij mij een plekje in mijn hart houden”, aldus Jeltje.

