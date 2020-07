Kort zorgnieuws: Modern OK-complex OLVG; COVID-19 leidraden; InZicht, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het nieuwe hypermoderne operatiecomplex van het OLVG, COVID-19 leidraden van de Federatie Medisch Specialisten, de livegang van het patiëntportaal MijnZHA van het Amstelland Ziekenhuis en nieuws over de cross-sectorale subsidieregeling InZicht.

Bouw operatiecomplex OLGV gestart

Het OLVG is op de lokatie Oost onlangs gestart met de bouw van een nieuw, hypermodern, operatiecomplex. Daar worden twee OK’s gerealiseerd waarin zogenoemde minimaal invasieve ingrepen, ook wel operaties zonder snijden genoemd, uitgevoerd zullen kunnen worden met hulp van radiologische beelden. Met deze techniek wordt een operatie voor de patiënt minder ingrijpend.

De OK’s worden onder andere ingezet voor operaties van de afdelingen Urologie, Gynaecologie, Vaatchirurgie, Cardiothoracale Chirurgie en KNO. Maar, ze zijn ook geschikt voor het uitvoeren van cardiologische behandelingen, zoals het vervangen van een hartklep. De bouw van de nieuwe operatiekamers is onderdeel van een vernieuwingsslag binnen het OLVG.

COVID-19 leidraden in begrijpelijke taal

Op Thuisarts.nl zijn de COVID-19 leidraden Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting en COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed van de Federatie Medisch Specialisten te raadplegen. Die zijn, om ze ook voor niet-medici begrijpelijk en leesbaar te maken, door de eindredactie van thuisarts.nl ‘herschreven’ naar patiëntvriendelijke taal.

De leidraad Persoonlijke bescherming bevat adviezen over hoe veilige patiëntenzorg verleend kan worden als afstand houden niet mogelijk is, om zo het risico op overdracht van het coronavirus in de zorg zo klein mogelijk te houden. In de ‘zwangerschap, bevalling en kraambed’ leidraad komen onderwerpen aan bod zoals het effect van een coronabesmetting op ongeboren baby’s en wat dat betekent voor de bevalling.

Patiëntportaal Amstelland live

Met ingang van 1 juli kunnen patiënten van het Ziekenhuis Amstelland (ZHA) gebruik maken van het online patiëntportaal MijnZHA. Om op een veilige manier gegevens via het portaal te kunnen raadplegen, ophalen en versturen moeten patiënten inloggen met hun DigID, in combinatie met een controle-sms of via de DiGID-app.

Via mijnzha.nl kunnen patiënten uitslagen van onderzoeken en/of metingen bekijken en correspondentie tussen ziekenhuis en huisarts inzien. Daarnaast is straks het ook mogelijk om online een afspraak in te plannen of wijzigen. Die functie wordt echter pas in een later stadium geactiveerd omdat ZHA gekozen heeft voor een gefaseerde uitrol van de diverse functionaliteiten van het patiëntportaal. Nu de coronacrisis afneemt en de zorg voor deze patiënten stabiel is, worden zowel de reguliere zorg als de ingebruikname van het patiëntportaal gedoseerd opgestart.

Proeftuinen InZicht

Eind 2019 startte VWS met de cross-sectorale subsidieregeling InZicht. Die is er op gericht om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals en hun cliënten op het juiste moment over betrouwbare gegevens kunnen beschikken. Het draait daarbij met name om elektronische uitwisseling van gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of via eOverdracht. Met de InZicht subsidieregeling wil VWS zorgorganisaties stimuleren met elektronische gegevensuitwisseling aan de slag te gaan.

Voorafgaand aan de start van de regeling werden tussen begin 2019 en juni van dit jaar onderzochten deelnemende zorgorganisaties in 16 proeftuinen wat nodig is op weg naar een landelijke uitrol. De kennis die in die proeftuinen opgedaan is, is nu gebundeld in een publicatie met tips en adviezen. Bijvoorbeeld over welke aanpak wel, en welke juist niet, werkt. Maar ook over zaken die nog geregeld moeten worden zodat de subsidieregeling ook echt tot een versnelling van de landelijke gegevensuitwisseling kan leiden.

