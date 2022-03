Kort zorgnieuws: Monitoring bedden; COPD thuismonitoring; Reputatie Philips, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor nieuwe gemonitorde bedden bij Noordwest Ziekenhuisgroep en het prijswinnende COPD thuismonitoring project van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Verder ook nog kort zorgnieuws over de reputatie van Philips en een nieuw bestuurslid bij NWO.

Monitoring longpatiënten Noordwest

De longafdeling van Noordwest Ziekenhuisgroep heeft deze maand een zestal gemonitorde bedden in gebruik genomen. De bedden zijn bedoeld voor longpatiënten die complexe zorg nodig hebben. Daarvoor werden zij tot nu toe doorgaans opgenomen op de IC. Door deze patiënten nu continu te monitoren kunnen ze langer op de verpleegafdeling blijven.

Een IC-opname is voor een patiënt veel ingrijpender dan een opname op een gewone verpleegafdeling. Door de monitoren kunnen ook deze patienten goed in de gaten worden gehouden want de verpleegkundige krijgt direct een signaal via een mobiel device wanneer het zuurstofgehalte en de ademhalingsfrequentie afwijkt van een ingestelde waarde en kan hierdoor sneller handelen.

Thuismonitoring COPD in de prijzen

Het project ‘Thuismonitoring COPD’ van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is de winnaar geworden van de Health Valley Bridge Prize 2022. Het project werd in oktober van 2020, midden in de corona pandemie, opgestart.

COPD patiënten van het SKB worden sindsdien met behulp van een smartwatch en app ondersteund én gemonitord. Doel van het project is om de zelfredzaamheid van COPD patiënten te vergroten. Een ander belangrijk doel is om de signalen van een ernstige longaanval eerder te signaleren en zo de kans op een lange ziekenhuisopname te verkleinen.

Philips meest toonaangevende bedrijf

Philips is voor de vijftiende keer gekroond tot het meest toonaangevende bedrijf in Nederland. Dat stelt The RepTrak Company. Zij onderzoeken de reputatie van bedrijven in meer dan zestig landen. 2021 was een enerverend, maar ook uitdagend jaar voor Philips. Een jaar dat wederom overschaduwd werd door de COVID-19 pandemie. Desalniettemin slaagde Philips erin het leven van 1,7 miljard mensen te verbeteren door middel van haar innovatieve gezondheid technologieën.

“Deze erkenning komt toe aan alle Philips-collega’s, in Nederland en overal ter wereld, die zich iedere dag inzetten om het leven en welzijn van miljarden mensen wereldwijd te verbeteren. Het feit dat onze reputatie hoog is in deze uitdagende tijden – voor de wereld, maar ook voor Philips – is voor ons een extra aanmoediging om ons vol te blijven inzetten op innovaties voor de gezondheidszorg, en daarmee voor de maatschappij”, zo reageerde Philips CEO Frans van Houten op de verkiezing.

Nieuw bestuurslid NWO-domein TTW

Met ingang van 1 april treedt Katrien Van Laere toe tot het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Zij vervangt de na zes jaar (twee termijnen) vertrekkende Margrethe Jonkman van FrieslandCampina.

Katrien Van Laere is nu nog werkzaam bij voedingsmiddelenconcern Danone. “Het is voor mij van belang dat wetenschappelijk onderzoek vertaald kan worden naar innovaties die de maatschappij ten goede komen. We staan voor een aantal grote uitdagingen, onder meer op het gebied van voedselproductie, gezondheid en veroudering”, aldus Van Laere.

