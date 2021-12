Kort zorgnieuws: MS Database in Amsterdam; Masterclasses MET, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een langdurig MS onderzoek en -database van het VUMC, de masterclasses van het programma MET (Medewerker en Technologie) en een nieuw bestuurslid bij Noordwest Ziekenhuisgroep.

VUMC volgt MS patiënten

Binnen het onderzoekscohort PrograMS volgt het VUMC al 20 jaar meer dan 300 MS patiënten en 100 mensen zonder MS. Elke vijf jaar komen zij voor neurologische en neuropsychologische metingen, hersen- en oogscans en metingen in het bloed naar Amsterdam.

De informatie van alle 400 PrograMS deelnemers, plus duizenden andere mensen, wordt door MS Centrum Amsterdam in een MS Database verzameld. Deze informatie is zeer waardevol, omdat hiermee heel uiteenlopende informatie bijeengebracht wordt om vragen over MS te kunnen beantwoorden over het ontstaan, beloop en behandeling van MS.

Masterclasses MET

Het programma MET (Medewerker en Technologie) biedt een aantal masterclasses aan om zorgmedewerkers en hun collega’s te helpen begeleiden. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals werken met innovatie, digitale vaardigheden, de medewerker van de toekomst, implementatie en technologie management.

Het programma kent een totaalaanpak en een lijn met verschillende masterclasses. Aanmelden voor deze masterclasses kan via Utrechtzorg. Deelnemers krijgen tijdens een masterclass handvatten voor de strategische inbedding van technologie binnen uw organisatie.

Nieuwe RvT-lid bij NWZ

Mark Siezen is per 1 december benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Siezen is een resultaatgerichte verbinder, passend bij de organisatievisie van Noordwest. De raad is ervan overtuigd dat hij met zijn achtergrond en specifieke expertise de raad van toezicht en daarmee ook Noordwest verder gaat versterken.

