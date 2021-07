Kort zorgnieuws: NEN7510 Oogziekenhuis; Depressie Connect; RvB Slingeland, en meer

In het kort zorgnieuws van deze week onder anderen aandacht voor het nieuwe Afpsrakenstelsen van Twiin, de NEN7510 certificering van het Oogziekenhuis Rotterdam en de verlengde aanstelling van twee RvB-leden in het Slingeland.

Verder ook aandacht voor de groei van de online community voor mensen met een depressie en het nieuwe end-to-end campusnetwerk van het UMCG.

Nieuwe versie Twiin Afsprakenstelsel

Twiin heeft versie 0.8 van het Afsprakenstelsel gepubliceerd. Daarin is nu ook de zorgtoepassing Basisgegevensset Zorg (BgZ) opgenomen. Die bestaat uit patiëntgegevens die (bijna) altijd nodig zijn voor continuïteit van zorg. Daarmee is deze set de basis voor een goede overdracht.

Inmiddels wordt de BgZ omarmd als landelijke standaard. Dit betekent ook dat die door steeds meer ziekenhuizen en andere zorgorganisaties gebruikt. wordt. De Twiin zorgtoepassing is ontwikkeld in samenwerking met NICTIZ, VIPP 5 en programma Registratie aan de bron.

NEN7510 certificatie voor Oogziekenhuis

Na een succesvolle audit in april heeft het Oogziekenhuis Rotterdam begin deze juli het certificaat Informatiebeveiliging (NEN7510) ontvangen. Een belangrijke mijlpaal voor het ziekenhuis dat, in lijn met de trend in binnen de zorg, steeds meer gebruik maakt van digitale hulpmiddelen. Daarom moet in het kader van de patiëntveiligheid ook steeds meer aandacht besteedt worden aan informatiebeveiliging.

De NEN7510 is een landelijke kwaliteitsnorm voor de zorg, die bepaalt of een organisatie haar informatiebeveiliging goed op orde heeft. De NEN7510 certificering toont aan dat op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier met medische gegevens wordt omgegaan.

2000e deelnemer Depressie Connect

Depressie Connect bestaat uit twee van elkaar afgescheiden community’s. Eentje voor voor mensen met een depressie, of een depressieverleden en een aparte community voor naasten van mensen met depressie. Die tweede community heeft qua deelnemers nog een bescheiden omvang. De community voor mensen met een depressie heeft nu (meer dan) 2000 deelnemers.

Met meer dan 135.000 mensen die jaarlijks voor het eerst te maken krijgen met een depressie, lijkt en community met 2000 deelnemers een druppel op een gloeiende plaat. “We werken echter hard aan de doorontwikkeling van Depressie Connect! Suggesties zijn welkom: [email protected]”, aldus de Depressievereniging.

Continuïteit in RvB Slingeland

De Raad van Toezicht van het Slingeland heeft met Jeltje Schraverus en Ton Hazekamp meerjarige verbintenissen gesloten. Daardoor blijen zij voor langere tijd aan als bestuurders van het ziekenhuis. Jeltje Schraverus is vanaf 1 juli 2020 betrokken bij het Slingeland Ziekenhuis. Aanvankelijk als ad interim voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ton Hazekamp is vanaf augustus 2020 werkzaam voor het Slingeland Ziekenhuis; in eerste instantie als manager Finance & Control en sinds medio april als Lid Raad van Bestuur ad interim. Beide bestuurders ruilen de interim status in voor een vaste aanstelling en verbinden zich nu voor meerdere jaren aan het Slingeland Ziekenhuis.

Nieuw campusnetwerk UMCG

Het UMCG heeft voor de implementatie van een nieuw campusnetwerk gekozen voor een oplossing van Aruba Networks, een onderdeel van HP Enterprise. De nieuwe infrastructuur moet de ambitie van het UMCG ondersteunen om zijn positie als toonaangevend academisch ziekenhuis verder uit te bouwen. Daarnaast moeten het medisch personeel, patiënten en bezoekers hiermee kunnen vertrouwen op een snel en veilig netwerk.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.