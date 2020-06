Kort zorgnieuws: nieuw EPD van Weel; Haga gecertificeerd; Fit4work app Treant, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere aandacht voor het nieuwe IC/CCU EPD bij het van Weel-Bethesda ziekenhuis, de mogelijkheid voor he online invullen van een corona-check bij het Gelderse Vallei Ziekenhuis en de fit4work app die Treant gelanceerd heeft voor medewerkers die twijfelen of ze symptomen van COVID-19 hebben.

Verder is er en in het kort zorgnieuws van deze week ook aandacht voor een zorg-op-afstand mijlpaal bij het IJsselland ziekenhuis, de vernieuwde G-Standaard voor medicijnbewaking en de toewijzing van een NEN 7510 certificaat aan het derde niet-academische ziekenhuis in Nederland.

Nieuw EPD voor IC/CCU van Weel-Bethesda

Deze week (23 juni) is de IC/CCU-afdeling van het van Weel-Bethesda Ziekenhuis overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) dat ook deel uitmaakt van het ziekenhuisbrede HiX EPD dat sinds 2017 al in gebruik is. Met de ingebruikname van het nieuwe EPD op de IC/CCU-afdelingen is een volgende kwaliteitsslag gemaakt.

Alle patiënteninformatie van een patiënt die voor of na opname op de IC/CCU is opgenomen, staat nu in hetzelfde systeem. Behalve dat daarmee nu in één systeem een totaalbeeld van de patiënt gecreëerd wordt, zorgt het ook voor een efficiëntere overdracht van gegevens van en naar de verpleegafdelingen met een beduidend kleinere kans op informatieverlies.

Treant lanceert fit4work app

Het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus heeft al maanden dé hoogste prioriteit. Dat geldt zeker ook voor iedereen die in de gezondheidszorg werkzaam is. Met de fit4work app kunnen medewerkers van Treant Zorggroep nu an de hand van een vragenlijst vaststellen of zij symptomen hebben die in de richting van COVID-19 wijzen en of het verantwoord is om te gaan werken.

De app is de afgelopen maand met succes getest door Treant medewerkers op de locatie voor wonen en zorg De Schoel. De feedback die daaruit voortkwam is inmiddels door de ontwikkelaar van de app verwerkt en de app.

Corona-check Gelderse Vallei online invullen

Patiënten en bezoekers van het Gelderse Vallei ziekenhuis, of een van de buitenlocaties, moeten bij de ingang een corona-check vragenlijst invullen. Dat kan vanaf nu ook online. Daarmee zorgt het ziekenhuis ervoor dat de triage van bezoekers en patiënten bij de hoofdingang sneller verloopt, met minder wachttijd.

Iedereen die het ziekenhuis of een van de buitenlocaties wil of moet bezoeken kan maximaal 48 uur voorafgaand aan het bezoek de vragenlijst online invullen. Patiënten die gebruikmaken van de MijnZGV-app en een afspraak op een poli hebben, ontvangen 48 uur voor de afspraak een SMS met een link naar de corona-check vragenlijst.

Mijlpaal zorg-op-afstand voor YSL

Het IJsselland Ziekenhuis heeft deze maand een bijzondere mijlpaal behaalt. Er worden nu meer dan 100 patiënten met chronisch hartfalen op afstand behandeld. Daardoor hoeven deze patiënten minder vaak fysiek naar het ziekenhuis te komen en omdat ze zelf thuis regelmatig hun bloeddruk en gewicht meten, kunnen ze beter in de gaten gehouden worden.

Daarnaast kan op basis van de meetresultaten, indien nodig, de medicatie tussentijds aangepast worden.”We hebben meer contact met onze patiënten en kunnen dagelijks hun gegevens checken. Op deze manier kunnen we onze zorg nog beter inrichten”, zeggen hartfalenverpleegkundigen Rianne Hofman en Aagje Noordhuizen.

Informatiebeveiliging Haga gecertificeerd

Het HagaZiekenhuis heeft, als derde niet-academische ziekenhuis in Nederland, het NEN 7510 certificaat toegewezen gekregen. Een bewijs voor het feit dat de informatiebeveiliging van het ziekenhuis goed op orde is. Dat stelt ook de onafhankelijke certificerende instelling DNV GL.

Binnen het HagaZiekenhuis is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de verbetering van het beleid ten aanzien van de informatiebeveiliging. “Een patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat zijn of haar gegevens bij ons veilig zijn. Dat vinden wij ontzettend belangrijk en vormt een essentieel onderdeel van de behandeling”, aldus Vivienne Zuurmond, Information Security Officer van het HagaZiekenhuis.

G-Standaard medicatiebewaking vernieuwd

De vernieuwde G-Standaard voor medicatiebewaking op interacties helpt de medicatiebewaking beter toe te spitsen op de individuele patiënt. Deze bouwstenenstructuur is op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) ingericht. En omdat er minder niet-relevante signalen verschijnen is het tevens een eerste stap in signaalreductie.

Met deze vernieuwing zullen de oude bestanden gaan vervallen. De oude structuur van interactiebewaking in de G-Standaard zal vanaf november 2020 niet meer uitgeleverd worden. Daarover zijn afspraken gemaakt met de softwarehuizen en de Werkgroep Techniek.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.