Kort zorgnieuws: Onderzoek asymptomatisch hartfalen, SET subsidieronde, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een onderzoek naar de behandeling van asymptomatisch hartfalen, de nieuwe subsidieronde voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en een to do list voor digitalisering in de VVT-sector. Verder ook nog kort zorgnieuws met betrekking tot twee nieuwe keuzehulpen in het St. Anna.

Onderzoek asymptomatisch hartfalen

Voor haar onderzoek naar de behandeling van asymptomatisch hartfalen ontvangt Zenab Mohseni-Alsalhi, onderzoekster in het MUMC+, een Mozaïek 2.0 beurs van NWO. Met deze beurs gaat Zeneb onderzoek doen naar tijdige behandeling van asymptomatisch hartfalen bij vrouwen na een zwangerschapsvergiftiging.

Het bloeddrukhormoon angiotensine speelt een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van deze vorm van hartfalen. Het onderzoek, de TREASURE trial, maakt deel uit van het Queen of Hearts onderzoek. Doel is deze vroege vorm van hartfalen behandelen door tijdige behandeling met angiotensine remmers.

Nieuwe SET subsidieronde

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt een nieuwe subsidieronde beschikbaar voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). In totaal is voor deze ronde 12,5 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe SET. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2022.

De SET is bedoeld om het gebruik van E-health toepassingen, zoals leefstijlmonitoring en communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, op te schalen en te borgen. In een Kamerbrief stelde minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder dat de overheid het gebruik van digitale middelen in uiteenlopende levensdomeinen, waaronder gezond en actief leven en zorg, sterk wil uitbreiden. Dat is precies waar de SET een bijdrage aan levert.

To do list digitalisering

Buro Strakz heeft een digitalisering en zorgtechnologie to-do / checklist samengesteld voor leidinggevenden in de VVT-sector. Hiermee hebben zij het juiste handvat om te bepalen hoe vergevorderd hun organisatie is met de implementatie van technologie en digitalisering.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het proces om de e digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren. De vraag is natuurlijk hoe die rol succesvol uitgevoerd kan worden. Daarom deed Buro Strakz, in opdracht van het Ministerie van VWS, onderzoek naar de naar de succesfactoren van digitaal leiderschap in de VVT-sector.

Uitbreiding keuzehulpen St. Anna

Het St. Anna start binnenkort met twee nieuwe keuzehulpen. Voor het specialisme Gynaecologie worden keuzehulpen toegevoegd voor ‘Verzakking’ en ‘Operaties bij verzakking’. De tweede keuzehulp betreft het ‘Prikkelbare Darm Syndroom’ binnen het specialisme Maag-Darm-Leverziekten.

Het toepassen van keuzehulpen past binnen de strategie van het St. Anna om de zorg toekomstbestendig te houden. Daarom zetten de zorginstelling de komende jaren actief in op het leveren van de best passende zorg voor haar patiënten. Met de twee nieuwe keuzehulpen is het totaal aantal keuzehulpen de 25 gepasseerd.

