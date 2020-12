Kort zorgnieuws: Online inzage; Gratis Grow It!-app; Charity Challenge, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de toevoeging van informatie over online inzage op Thuisarts.nl, het gratis beschikbaar stellen van de Grow It!-app en de overstap naar het HiX EPD door twee huisartsenpraktijken van Fonkelzorg.

Verder ook kort zorgnieuws over een interim-bestuurder bij het Zaans Medisch Centrum en een oproep voor de 5e ChipSoft Charity Challenge.

Informatie over online inzage op Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is deze maand uitgebreid met informatie over online inzage. Zorgverleners, zoals huisartsen, zijn sinds 1 juli verplicht patiënten die dat willen online inzage te geven in hun medische gegevens. Op Thuisarts.nl kunnen patiënten nu terecht voor achtergrondinformatie hierover. Dit betekent ook dat huisartsen en praktijkmedewerkers patiënten met vragen over online inzage voortaan ook naar Thuisarts.nl kunnen verwijzen.

De informatie op Thuisarts.nl geeft onder andere antwoorden op vragen als; Hoe kan ik online mijn medische gegevens bekijken? Welke medische gegevens van de huisarts kan ik online bekijken? Wat zijn de voor- en nadelen van online medische gegevens bekijken? Hoe zit het met veiligheid en privacy?

Grow It!-app gratis tijdens lockdown

Dankzij een subsidie van het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen jongeren tijdens de huidige lockdown gratis gebruik maken van de Grow It!-app. Deze app is, voor zover bekend, de eerste gamified smartphone app in Nederland die jongeren gericht steunt bij gevoelens van angst, somberheid, eenzaamheid en stress tijdens de coronacrisis.

De Grow It!-app werd tijdens de eerste coronagolf in de regio Rotterdam gelanceerd door het Erasmus MC-Sophia en de Erasmus Universiteit. Jongeren die meedoen aan het wetenschappelijke onderzoek kunnen de app gratis downloaden op hun telefoon. Elke dag ontvangen ze op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. De app werkt tegelijkertijd als een soort dagboek.

Fonkelzorg rondt overstap naar HiX af

In september maakte huisartsennetwerk Fonkelzorg bekend dat twee huisartsenpraktijken de overstap naar het HiX EPD van ChipSoft zouden gaan maken. Die overstap is inmiddels afgerond. In de betreffende huisartsenpraktijken, Antonius in Den Bosch en Huisartsen Uden, wordt sinds 10 december met het HiX gewerkt.

De gezamenlijk overstap biedt diverse voordelen. Zo kunnen beide praktijken elkaar nu ondersteunen bij absentie van medewerkers. Daarnaast is er een grotere pool aan artsen beschikbaar die recepten kunnen goedkeuren en worden de declaraties hoogwaardiger en gecentraliseerd ingediend. “We geloven dat met onze centrale aanpak en de ondersteuning vanuit ChipSoft onze huisartsen en medewerkers nog prettiger kunnen werken en meer tijd overhouden voor de patiënt”, aldus initiatiefnemer en huisarts Robert Hazenveld van Fonkelzorg.

Hans Feenstra interim bestuurder ZMC

Maandag 14 december is Hans Feenstra, zes weken nadat hij met pensioen ging bij het Martini Ziekenhuis, gestart als interim-bestuurder bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Feenstra zal deze functie naar verwachting een half jaar bekleden, totdat een nieuwe vaste Raad van Bestuur aantreedt.

De van oorsprong als internist opgeleide Feenstra bekleedde in het Martini Ziekenhuis elf en een half jaar de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor werkte hij bijna tien jaar, ook als voorzitter van de RvB, bij De Friesland Zorgverzekeraar.

Oproep 5e ChipSoft Charity Challenge

ChipSoft organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Charity Challenge waarbij de leverancier tijdens de feestdagen een donatie doet aan een goed doel. Om te bepalen welk goede doel de donatie gaat ontvangen kan iedereen suggesties doen via de sociale media kanalen van ChipSoft.

Tag ChipSoft in een social media post en geef daarin ook aan welk goed doel, en waarom, volgens jou een donatie verdient. Mailen nog ook, naar [email protected]

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.