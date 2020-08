Kort zorgnieuws: Online inzage Meander; Declaraties MUMC+; Personalia, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de online inzage van uitslagen en brieven voor patiënten van Meander, de start van de tweede e-learning voor (waarnemend) huisartsen binnen het OPEN programma en de controle van ingediende declaraties voor consulten op afstand bij het MUMC+.

Daarnaast in het kort zorgnieuws ook twee personalia berichten. Over de benoeming van een nieuwe directrice bij V&VN en een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Maasstad Ziekenhuis.

Online inzage uitslagen bij Meander

Sinds enkele weken kunnen patiënten, van 16 jaar en ouder, van Meander realtime en zonder vertraging laboratoriumuitslagen van onder andere bloed- en urineonderzoek inzien via het patiëntenportaal MijnMeander. De inzage geldt ook voor brieven van artsen die, bijvoorbeeld, naar de huisarts of andere zorgverleners gestuurd hebben.

Het betreft uitslagen van de afdelingen Klinische Chemie en Medische Microbiologie & Immunologie. Voor de uitslagen van de afdelingen Pathologie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde geldt dat deze zeven werkdagen nadat de uitslag bekend is, online ingezien kunnen worden.

Tweede e-learning online inzage

Het programma OPEN heeft de tweede e-learning voor huisartsen over online inzage beschikbaar gesteld. Die e-learning betreft de voorlichting aan patiënten over het gebruik maken van online inzage. De online scholing kan eventueel gevolgd worden via de regionale OPEN-coalitie, maar ook waarnemend huisartsen kunnen de geaccrediteerde e-learning volgen.

De e-learning biedt huisartsen door middel van praktische voorbeelden en uitleg over handige tools de informatie om direct met online inzage aan de slag te gaan. Daarnaast bevat de e-learning voorbeelden van het portaal van diverse HIS’en. Zo kunnen huisartsen zich beter voorstellen wat de patiënten straks gaan ervaren als die inloggen om hun dossier online in te zien.

Declaratie consult op afstand bij MUMC+

Door de coronacrisis is het aantal consulten op afstand, telefonisch of via beeldbellen, fors toegenomen. Die consulten worden, net al, s bij een fysiek consult gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Ondanks de drukte en hectiek rondom de coronacrisis heeft met MUMC+ de bronregistratie en de communicatie naar patiënten zo zorgvuldig mogelijk proberen uit te voeren.

Desondanks kan het zijn voorgekomen dat dit soms niet helemaal correct is gebeurd, waardoor een telefonisch consult gedeclareerd is dat niet aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet. Het MUMC+ controleert de komende tijd steekproefsgewijs of een telefonisch consult is uitgevoerd volgens de voorwaarden die daarvoor gelden. Zorgverleners die vermoeden dat een declaratie onterecht is verstuurd, worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Debiteuren op email adres info.debiteuren@mumc.nl.

Nieuwe directeur voor V&VN

Op 1 oktober start Manon Vanderkaa (54) als directeur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Op dit moment is zij nog directeur van de seniorenorganisatie KBO-PCOB en eerder was zij verantwoordelijk voor het samenwerkingstraject van KBO en PCOB. Vanderkaa begon haar loopbaan in het Lorentz Ziekenhuis in Zeist. Later leidde zij verschillende maatschappelijke organisaties.

“Wij zijn blij met de komst van Manon. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van complexe veranderingen in verenigingen. Bij V&VN wordt zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de interne organisatie, een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van onze vereniging”, aldus Conny van Velden, namens het bestuur van V&VN.

Nieuwe voorzitter RvT Maasstad Ziekenhuis

Met ingang van 3 augustus heeft dr. Bart van de Leemput het voorzitterschap van de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis overgenomen van mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann die op 2 juli al afscheid nam. Bart van de Leemput heeft een uitgebreide staat van dienst als bestuurder en ervaring als toezichthouder bij diverse (internationale) organisaties.

Na vier jaar academisch onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft Bart 25 jaar internationale industriële ervaring opgebouwd. Momenteel is hij wereldwijd verantwoordelijk voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering van de industriële installaties binnen Shell.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.