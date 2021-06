Kort zorgnieuws: Opmars DigiD; Factsheet JZOJP; Verzekeren na kanker, en meer

Deze week als standaard inlog-controle binnen de zorg, de geactualiseerde factsheet met financieringsmogelijkheden voor de juiste zorg op de juiste plek en een nieuwe website over verzekeren na kanker.

Verder in het kort zorgnieuws van deze week ook nog aandacht voor de 34e PGO met MedMij-label en het nieuwste lid van de Raad van Bestuur van Roessingh Revalidatie.

DigiD met ID-check wordt de standaard

Inloggen met de DigiD wordt op termijn dé standaard om te kunnen inloggen op patiëntenportaal of andere websites met patiëntgegevens. Bij het instellen van de DigiD inlog is een eenmalige controle van pastoor, id-kaart of rijbewijs vereist. Vanwege de zogenoemde tweeweg verificatie moet iemand voortaan altijd zijn (mobiele) telefoon of tablet nodig heeft bij het inloggen. Zo zijn persoonlijke gegevens beter beschermd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) lanceert binnenkort samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Logius een campagne namens de Rijksoverheid waarmee dit onder de aandacht wordt gebracht. Het doel van de campagne is om nog meer mensen erop te attenderen dat de DigiD app met ID-check straks vereist wordt door hun zorgaanbieder tijdens het inloggen. De boodschap ‘Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!’ wordt de komende drie maanden getoond op meer dan 3.000 digitale schermen in wachtruimten van onder andere huisartspraktijken.

Factsheet financiering JOZJP

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het overzicht met financieringsmogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek geactualiseerd. In de nieuwe versie van de factsheet is nu onder anderen de optie van een zogenoemde facultatieve prestatie toegevoegd. Daarmee kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars afspraken maken over initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s, zoals initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek.

Daarnaast wijst de factsheet op de zogenaamde ‘transformatiegelden’. Voor de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord is €425 miljoen beschikbaar gesteld. Verder wijzen de Federatie en de NVZ op de mogelijkheid om juiste zorg op de juiste plek te bekostigen vanuit de reguliere contracten. Op 8 september wordt tijdens het online congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ uitgebreid stil gestaan bij de financiering van juiste zorg op de juiste plek.

Website voor verzekeren na kanker

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben de website verzekerennakanker.nl gelanceerd. Hier kunnen ex-kankerpatiënten onder andere een tool vinden waarmee ze kunnen achterhalen of zij in het kader van de schone lei-regeling hun kankerverleden moeten melden bij een verzekeringsaanvraag. Deze schone-lei regeling is begin dit jaar van ingegaan.

De regeling zorgt ervoor dat ex-kankerpatiënten bij het afsluiten van een overlijdensrisico- of een uitvaartverzekering niet altijd hoeven te melden dat ze kanker hebben gehad. De regeling bepaalt dat zij dit tien jaar na het bereiken van ‘volledige remissie’ niet meer hoeven te doen. Bij personen bij wie de diagnose voor hun 21e gesteld werd, is die termijn vijf jaar. Daarnaast gelden, op basis van afspraken tussen NFK en het Verbond, kortere termijnen voor een aantal specifieke kankerdiagnoses.

Nieuwe DVZA voor MedMij

ICT-leverancier Tetra heeft het MedMij-label behaald. Dit betekent dat zij nu als gecertificeerd Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) diensten aan zorgaanbieders mogen aanbieden. Daarmee is opnieuw een stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en PGO’s.

In totaal zijn er nu 34 PGO’s met MedMij-label. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen, moeten niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label hebben, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij.

Juliëtte Nijlant in RvB Roessingh

Met ingang van 1 juli zal Juliëtte Nijlant toetreden tot de Raad van Bestuur van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de andere bedrijfsonderdelen. Nijlant is sinds 1 juli 1998 werkzaam bij Roessingh als revalidatiearts. Ze heeft brede ervaring op het gebied van medisch specialistische revalidatiezorg, in zowel ziekenhuizen als in revalidatiecentra. Als medische aandachtsgebieden heeft ze neurorevalidatie (CVA) en diagnostiek en revalidatie van (neurologische) handproblematiek.

“Na jarenlang met trots als revalidatiearts bij Roessingh en omliggende ziekenhuizen te hebben gewerkt, kijk ik er naar uit om in een bestuurlijke rol Roessingh verder te kunnen laten bloeien. Voor mij staat daarin centraal modern en gezond werken met aandacht voor zowel patiënt als medewerker, met het accent op het toepassen van technologie, wetenschap en eHealth binnen de netwerkgeneeskunde”, aldus Nijlant.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.