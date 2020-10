Kort zorgnieuws: Perspectieven stapelen; Digitalisering eerstelijnszorg, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een oproep van de Lea Bouwmeester, voorzitter van de redactieraad van ICT&health, om mee te denken over het samen stapelen van perspectieven en de vlogs van Ineen over digitalisering van de eerstelijnszorg. Daarnaast ook nog aandacht voor een oproep van KNMP aan apothekers die willen meedingen naar de zorginnovatieprijs van 2021 en nieuws van het Radboudumc.

Samen perspectieven stapelen! Denkt u mee?

Samen weten we meer, kunnen we meer en hebben we meer slagkracht. Juist daarom zijn we heel benieuwd naar de manier waarop jij tegen hybride zorg (combinatie van digitale en fysieke zorg) aankijkt. Welke meerwaarde heeft het of kan het hebben?

Waarom willen we dat weten? Door het stapelen van perspectieven krijgen we meer inzicht in wat ons gezamenlijk bindt. En vervolgens wat we samen kunnen doen om daar te komen. Niet beredeneert vanuit systemen, maar vanuit mensen en de kansen die u, jij, jullie zien.

Alle perspectieven zijn welkom. Ik ben een nieuwsgierig mens en geloof in de kracht van vragen stellen en perspectieven stapelen, daarom kijk ik uit naar een reactie van jou! Beste groeten, Lea Bouwmeester. Graag je reactie vóór 31 oktober naar: [email protected]

Dataset ingezet bij identificatie genen

Onderzoekers van het Radboudumc hebben door het creëren van een enorme dataset 28 voorheen onbekende genen kunnen beschrijven die verstandelijke beperking kunnen veroorzaken. Het vinden van de exacte oorzakelijke genen is moeilijk, omdat de kans klein is om toevallig meerdere patiënten te vinden met mutaties in het zelfde gen.

Daarom hebben de onderzoekers datasets uit drie verschillende instituten samengevoegd tot een cohort van 31.058 patiënten, om meer statistische slagkracht te hebben. Het werd het grootste statistische onderzoek naar deze mutaties tot nu toe, en dat leverde maar liefst 28 nieuwe genen op die nu met zekerheid gekoppeld kunnen worden aan een ernstige verstandelijke beperking.

Vlogs over digitalisering eerstelijnszorg

InEen heeft, in aanloop naar het InEen Online Event 2020, een zevental vlogs gepubliceerd van experts, bestuurders en medewerkers van eerstelijnsorganisaties. Daarin geven zij aan hoe ze aankijken tegen meer digitaal ondersteunde eerstelijnszorg en bespreken ze hun belangrijkste boodschappen voor andere organisaties en partijen die betrokken zijn bij de zorg.

Op de site van InEen zijn onder andere blogs te bekijken van Philip van Klaveren, bestuurder bij Medrie, die oproept de huisarts bij zijn rol in de regio te ondersteunen met digitalisering. Deze vlog is onderdeel van een tweeluik, samen met het vlog van Kristel Schrijver, innovatiestrateeg bij Medrie. Zij spreekt over de ontdekkingstocht naar toekomstbestendige huisartsenzorg en het verschil tussen innoveren en digitaliseren. Andere vloggers die over deze onderwerpen aan het woord komen zijn onder andere de Ettense huisarts Jasper Schellingerhout, Saltro bestuurder Esther Talboom en Karin Nabbe, bestuurder van Diagnostiek voor U.

De KNMP Zorginnovatieprijs 2021

Apothekers die willen meedingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2021 kunnen zich tot en met 4 januari aanmelden. In aanmerking komen apothekers die met bijzondere orginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen of ideeën die bijdragen aan de zorg van de patiënt.

De KNMP Zorginnovatieprijs is een stimulans voor innovatieve apothekers om hun idee te delen en verder te brengen. De prijs wordt uitgereikt in het voorjaar van 2021. De bekroonde inzender ontvangt een aandenken en een geldprijs van € 10.000,-.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.