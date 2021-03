Kort zorgnieuws: Post-IC dagboek; NWO-hack; VZVZ vernieuwd, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het succesvolle Post-IC dagboek dat in de prijzen kan vallen en een app om jongeren aan te sporen bij het maken van een studiekeuze aan de gezondheidszorg te denken. Verder lijkt het einde van de ransomware-hack van de NWO in zicht en heeft de VZVZ haar huisstijl gemoderniseerd.

Post-IC dagboek finalist Zorginnovatieprijs

Tijdens de coronacrisis werd, naar een idee van anesthesioloog-intensivist dr. Marc Buise van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis, het zogenoemde Post-IC dagboek ontwikkeld. Dit digitale dagboek helpt patiënten die op de Intensive Care gelegen hebben met het verwerken van het enorme zwarte gat dat zij soms ervaren, beter bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS).

Het Post-IC dagboek wordt tijdens de opname bijgehouden door familie en verpleegkundigen. Het bleek een succesvol initiatief en daarom is het Post-IC dagboek nu ook een van de tien finalisten die kans maken op de Nationale Zorginnovatieprijs. De winnaar van de prijs kan rekenen op een geldbedrag van maximaal € 15.000,-. Daarnaast krijgen de finalisten ook professionele begeleiding bij verdere ontwikkeling van de innovatie. “Die steun kunnen we goed gebruiken”, aldus Marc Buise.

NWO hervat subsidieproces na hack

Onlangs werd bekend dat het computernetwerk van de NWO ten prooi gevallen was aan een zogenoemde ransomware hack. Daarop besloot de wetenschappelijke organisatie het subsidieproces voor alle rondes stop te zetten. Vandaag maakte de NWO bekend dat men voornemens is alle rondes van NWO en de regieorganen SIA en NRO in de week van 22 maart herstarten.

In de afgelopen vier weken, de periode na de hack, zijn alle systemen opnieuw ingericht. De komende tijd worden alle koppelingen met aanvraagsysteem ISAAC en de websites van NWO, SIA en NRO hersteld. Als alles goed blijft gaan publiceert NWO in de week van 22 maart een nieuwe integrale callplanning en opent ISAAC weer voor aanvragers, referenten en commissieleden.

Jongeren stimuleren voor de zorg

Om jongeren die voor het maken van een studiekeuze staan, warm te maken voor een carrière in de zorg is de tmrrw. app ontwikkeld. De gratis app is onder andere gevuld met korte filmpjes van studenten of professionals die vragen beantwoorden en hun beroep laten zien. Denk aan vragen over de verdiensten of welke vakken voor een bepaalde functie nodig zijn.

De tmrrw. app behandelt overigens niet alleen de bekende beroepen in de zorg, zoals verpleegkundige, arts, of doktersassistente, maar ook beroepen die misschien niet zo snel aan bod komen in lesprogramma’s of gastlessen. De app biedt zorgorganisaties ook de mogelijkheid om zelf informatie of filmpjes in de app te plaatsen.

Nieuwe huisstijl voor VZVZ

De vereniging van koepelorganisaties van zorgverleners en hun patiënten, VZVZ, heeft haar vormgeving en huisstijl gemoderniseerd. De nieuwe huisstijl past volgens de organisatie beter bij de huidige identiteit van VZVZ. Zo is de VZVZ de afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie met verschillende kernfuncties en is het een expertisecentrum op het gebied van interoperabiliteit geworden.

Op 15 maart wordt ook de website vernieuwd. De huidige website doet onvoldoende recht aan het uitgebreide dienstenportfolio. Bovendien is niet alle informatie, met name over alle andere diensten en de programma’s waarbij VZVZ een rol speelt, niet goed vindbaar.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.