Kort Zorgnieuws: QR bij Ommelander; Training tot digicoach; Zorginnovatieprijs, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe, digitale manier van informeren in het Ommelander Ziekenhuis en de razendsnel vergeven vouchers voor de regeling ‘Training tot digicoach’. Verder kort zorgnieuws over de tien finalisten voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2021 en de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Philadelphia Zorg.

QR-codes in Ommelander

Sinds kort is het Ommelander Ziekenhuis gestart met het gebruik van QR-codes om patiënten en bezoekers te informeren. Via de QR-codus kunnen webpagina’s over folders en nieuwsberichten makkelijker online bezocht worden omdat de gebruiker de vaak complexe url (het webadres) niet meer zelf hoeft te onthouden en in te typen. Daarnaast worden de QR-codes ook gebruikt om de Mijn Ommelander app eenvoudig vindbaar te maken in de Play Store en App Store.

De QR-cides kunnen met de camera van een smartphone of tablet, of moet een speciale QR-scannerapp, ‘gelezen’ worden. Vervolgens wordt automatisch de betreffende webpagina die aan de code gekoppeld is, weergegeven. Behalve dat QR-codes de communicatie met patiënten en bezoekers vereenvoudigd, zorgen ze ook voor een besparing van papier. De komende tijd zal het Ommelander Ziekenhuis in de informatievoorziening naar patiënten en bezoekers de QR-codes steeds vaker gaan inzetten.

2e ronde ‘Training tot digicoach’

Begin deze week, op 2 maart, werd de tweede ronde van de regeling Training tot digicoach geopend. Volgens planning zouden aanvragen ingediend kunnen worden tot en met 30 maart, 14u00. Binnen een dat waren echter alle vouchers die in de tweede ronde beschikbaar waren, al vergeven. Daarom sloot de inzending al op 3 maart. Een aanvraag indienen is dus niet meer mogelijk.

De populariteit van de regeling ‘Training tot digicoach’ – ook de eerste ronde sloot veel vroeger dan gepland – laat wederom zien dat zorgorganisaties die van de regeling gebruik willen maken er goed aan de aanvraag tijdig voor te bereiden. De derde ronde staat gepland voor juni.

Nieuwe bestuursvoorzitter Philadelphia

Op 1 juni a.s. zal de 56-jarige Saskia Baas aantreden als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia Zorg. Op dit moment is Baas nog in dienst bij de gemeente Rotterdam als Directeur Publieke Gezondheid. In die functie is zijn ook de huidige directeur van de GGD en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) Rotterdam-Rijnmond.

Saskia Baas volgt bij Philadelphia Greet Prins op die per 1 april a.s. benoemd wordt als bestuursvoorzitter van de KvK. Baas maakte na een loopbaan in sales, marketing en strategie in de bankenwereld in 2010 de overstap naar de zorg. Daar bekleedt zij verschillende directie- en bestuursposities bij diverse Rotterdamse ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC en het Havenziekenhuis. Bij Philadelphia gaat Baas de uitdaging aan om een verdere invulling te geven aan innovatie van de zorg en het nóg centraler zetten van de client. “Ik stroop met veel plezier mijn mouwen op om daaraan bij te dragen”, aldus Baas.

Finalisten Nationale Zorginnovatieprijs

Op 11 maart is de uitreiking van de Nationale Zorginnovatieprijs 2021. Met deze prijs wordt de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase in het zonnetje gezet. In totaal strijden tien finalisten om de eer en de felbegeerde prijs.

Tinybots, een fabrikant van sociale robots (Tessa) voor mensen met cognitieve beperkingen.

Moovd ontwikkelt digitale therapieën in verschillende segmenten in de gezondheidszorg.

Cue2Walk is een draagbaar ‘slim apparaat’ dat door middel van een algoritme en met behulp van een bewegingssensor de beweegpatronen van de Parkinson patiënt in kaart brengt.

Clear is een gepersonaliseerd voedingsprogramma op basis van real-time biomarkers met AI-gestuurde voedingsaanbevelingen, met als doel ondersteuning van een gezonde leefstijl.

Happi is het platform dat patiënten kennis gemak en vertrouwen geeft in de omgang met hun chronische ziekte door alles wat hiervoor nodig is te bundelen in de alles-in-1 “Health appie” Happi.

De Total Cup van Total Innovation is een nieuwe drinkbeker ontwikkeld vanuit praktijk en wetenschap en biedt dé oplossing voor minder verslikken en meer zelfstandigheid.

Door middel van het sociale innovatieprogramma De Kracht van kleding binnen zorginstellingen laat Dress Case je vanuit verschillende invalshoeken en met een open vizier kijken naar de rol van kleding bij mensen met een beperking.

Pharmi BV is een bedrijf dat digitale apotheekzorg mogelijk maakt, door bestaande gevalideerde medicijninformatie in één platform te integreren. Het is een app, een empathische virtuele assistent en een Zorgdashboard.

Ontmoetingen- Online is een vernieuwend platform met frisse zinvolle dagbesteding waarbij kwetsbare jonge- en oudere mensen zelfstandig wonend of in en nabij een zorgorganisatie in contact komen met anderen en met elkaar.

Een opname op de Intensive Care is een ingrijpende gebeurtenis voor patiënten en hun familieleden. Het verwerken van deze periode gaat gemakkelijker wanneer er tijdens de opname een dagboek wordt bijgehouden door de patiënt, familieleden en verpleegkundigen.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.