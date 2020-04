Kort zorgnieuws: Recepten na videoconsult; Digitale spreekkamers; GGZ en LSP; Hallo Werk en meer

Maar er was ook nog ander kort zorgnieuws. Zoals de publicatie van de Nederlandse SNOMED, editie maart 2020 en de koppeling van GGZ-instellingen aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). En Philadelphia lanceerde een nieuw online platform voor medewerkers in de gehandicaptenzorg.

Recepten voorschrijven na videoconsult

Artsen mogen onder voorwaarden recepten uitschrijven na een online videoconsult. Daarmee wordt fysiek contact, en dus ook de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Deze mogelijkheid is ook beschikbaar voor een waarnemend of vervangend arts.

Het voorschrijven van medicatie na alleen een online contact is niet mogelijk als de arts de patiënt niet kent of het actuele medicatieoverzicht niet beschikbaar is. Mocht de veiligheid van de patiënt in het geding zijn dan geldt daarvoor wel weer een uitzondering.

Corona informatie in Noordwest Zorg app

De app van Noordwest Zorg is nu ook uitgebreid met informatie vanuit het RIVM over het coronavirus. De app kan ook algemene gezondheidsadviezen geven en patiënten kunnen hun eigen gezondheid bijhouden.

Noordwest Zorg benadrukt wel dat patiënten met toenemende klachten van koorts, hoesten en/of benauwdheid contact moeten opnemen met huisarts of GGD. De app is geen alternatief voor reguliere of spoedeisende zorg.

Vraag naar digitale spreekkamers groeit fors

Door de uitbraak van het coronavirus moeten we persoonlijk contact tot een minimum beperken, zo luidt het advies van virologen, RIVM en overheid. Veel winkels, horeca en andere instellingen hebben hun deuren al gesloten.

De gezondheidszorg heeft die optie niet, maar kan wel waar mogelijk haar toevlucht nemen tot online en digitale oplossingen op afstand. De vraag naar digitale spreekkamers groeit momenteel extreem hard. Het online video consult platform van Webcamconsult heeft in een paar dagen tijd 6.000 nieuwe gebruikers mogen verwelkomen, zo meldt men in een persbericht.

Stoom afblazen met Hallo Werk

Hallo Werk is een nieuw platform van Philadelphia voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Wat ze even kunnen lachen, zorgen delen, antwoorden op vragen krijgen of gewoon even hun ei kwijt kunnen. Een platform om even stoom af te blazen.

Het is de bedoeling dat Hallo Werk samen met de bezoekers verder uitgebouwd wordt. Medewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen op het platform onder andere ideeën aandragen, filmpjes insturen en vragen stellen. Maar ook even rustig door berichten scrollen en eruit pikken wat op dat moment interessant is.

NL-versie SNOMED maart 2020

De Nederlandse editie van SNOMED 2020 is afgelopen week gepubliceerd. In samenwerking met medisch specialisten en de DHD zijn tevens 10 nieuwe termen gerelateerd aan COVID-19 toegevoegd.

In totaal bevat de nieuwe editie 43.000 nieuw vertaalde termen en 500 compleet nieuwe termen. Daarmee komt het totaal aantal vertaalde SNOMED-termen nu op 193.000. Het programma ligt ook nog op schema om begin volgend jaar alle 275.000 voor Nederland relevante termen vertaald te hebben.

GGZ betrekt RZCC voor aansluiting op LSP

In de eerste maanden van dit jaar is gestart met gesprekken die uiteindelijk moeten leiden tot het aansluiten van GGZ-instellingen op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Daardoor kunnen deze instelling gaan voldoen aan de nieuwe VIPP regeling.

GGZ-instellingen worden benaderd en geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Hierin werken VZVZ en RZCC nauw samen. Aansluiting op het LSP biedt de mogelijkheid om digitale recepten te kunnen versturen en/of op te vragen.

