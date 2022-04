Kort zorgnieuws: REGO-project; Teksten Thuisarts; Online huisarts Arene, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de financiering van een REGO project van het Surgical Robotics Lab en de uitbreiding van tweedelijns teksten op thuisarts.nl. Verder nog kort zorgnieuws over de online huisartsenpraktijk Arene en het programma ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’.

Financiering REGO project

Het RĒGO-project van het Surgical Robotics Lab van de Universiteit Twente is geselecteerd voor financiering in het kader van de oproep: “De grenzen verleggen van robotica-cognitie. Digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschikt voor de groene deal.” Daarvoor heeft het consortium van het Surgical Robotics Lab van de Universiteit Twente een Horizon Europa-beurs ontvangen.

De ambitie van het RĒGO-project is om de volgende generatie AI-aangedreven interactieve miniatuur multi-robotsystemen mogelijk te maken. RĒGO gaat een innovatieve set microscopisch kleine zwermen robots ontwikkelen voor samenwerkingstaken. Deze zwermen worden draadloos aangestuurd door elektromagnetische velden en beheerd door mensen via intuïtieve behendige interfaces en interactieve technieken.

Uitbreiding Thuisarts.nl

Het afgelopen kwartaal zijn 51 nieuwe teksten over tweedelijns zorg gepubliceerd op Thuisarts.nl. De teksten hebben betrekking op onderwerpen vanuit de dermatologie, gynaecologie, kindergeneeskunde, klinische genetica, oogheelkunde, plastische chirurgie en revalidatiegeneeskunde.

Ook Covid-19 komt aan bod. Zo verschenen er acht teksten over langdurige klachten na COVID-19 zoals ‘Ik blijf moe na corona’ en ‘Ik blijf benauwd of moeilijk ademen na corona’. Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten naar deze informatie verwijzen, zodat ze beter voorbereid de spreekkamer in komen.

Online huisartsenzorg Oekraïners

Door samen te werken met huisartsenpraktijken kan online huisartsenpraktijk Arene de verwachte druk op de eerstelijns zorg verlagen waar huisartsen mee te maken krijgen door de grote aantallen Oekraïense vluchtelingen. Arene heeft veel ervaring met anderstaligen en kan haar diensten in heel Nederland aanbieden.

Speciaal voor Oekraïeners worden website en app van Arene in het Oekraïens vertaald, zodat Oekraïense vluchtelingen eenvoudiger met hun zorgvraag terecht kunnen bij Arene. Daarnaast kan de online huisartsenpraktijk ook informatiemateriaal verzorgen, zodat Oekraïense vluchtelingen zichzelf kunnen registreren.

Informatieveilig gedrag in de zorg

Het programma ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’ heeft de website Informatieveiliggedragzorg.nl gelanceerd. De website biedt een toegankelijke en gestructureerde weergave van de eerder ontwikkelde Wegwijzer Aan de slag met informatieveilig gedrag. Zo is op de site te zien welke stappen genomen kunnen worden om het informatieveilige gedrag van medewerkers te verbeteren.

