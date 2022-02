Kort zorgnieuws: Robot arm-hand training; Einde Slimme Zorg Estafette, en meer.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een robot-training voor mensen die een beroerte gehad hebben, een subsidieoproep voor HTA methodologie en de afsluiting van de Slimme Zorg Estafette op 10 maart a.s.

Arm-hand-robot-training na beroerte

Adelante is onlangs gestart met een nieuw onderzoek naar het verbeteren van de arm-handvaardigheid door training met robotica voor mensen na een beroerte. Voor dit onderzoek heeft zich al een groot aantal patiënten gemeld die willen deelnemen. Toch zijn nog een aantal plekken beschikbaar.

Adelante is op zoek naar mensen die langer dan 12 maanden geleden een beroerte hebben gehad en aan dit onderzoek willen deelnemen. In het onderzoek wordt bekeken of een nieuw trainingsprogramma de armfunctie en het dagelijkse gebruik van de arm kan verbeteren bij mensen die in het verleden een beroerte hebben gehad.

Afsluiting Slimme Zorg Estafette

Op 27 januari is de Slimme Zorg Estafette van start gegaan. Tijdens het zes weken durende event taan innovatie in de zorg, welzijn en preventie centraal. De estafette eindigt op donderdag 10 maart met een landelijke afsluiting. Die start om 15.00 uur en duurt tot 16.40 uur.

Tijdens de afsluiting, een online programma, wordt teruggekeken maar vooral ook vooruit. Bijvoorbeeld naar welke nieuwe samenwerkingen er zijn ontstaan. En hoe een volgende stap gezet kan worden in het vernieuwen van de zorg. Zo zal Annemarie Penders vertellen hoe we je een stap verder kunnen helpen bij implementatie- en opschalingsprocessen in de zorg.

Subsidieoproep HTA methodologie

Op 18 februari 2022 is de eerste ronde voor de subsidieoproep HTA methodologie geopend. Het doel van deze subsidie is het ontwikkelen of verbeteren van methodologie voor het doen van een HTA op het gebied van medische technologie; zodat belanghebbenden de (toegevoegde) waarde beter kunnen beoordelen en betere beslissingen kunnen nemen over gepast gebruik, doelmatige inkoop van zorg en/of pakketbeheer. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 19 april 2022, 14.00 uur.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar [email protected].