Kort zorgnieuws: Samen beslissen; DigiD bij Ampia, Nierschade dashboard, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een onderzoek van de NFK, de keuze van Amphia om DigiD in te zetten voor het patiëntenportaal en het nieuwe Nierschade dashboard van het Maasstad Ziekenhuis. Verder ook nog aandacht voor het vernieuwde patiëntenportaal van het OLVG en een extra lid voor de Raad van Toezicht van Adelante.

Studie Beter Samen Beslissen

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) start een studie voor de ontwikkeling van een compacte leermodule voor Samen Beslissen bij kanker. De leermodule is bedoeld om deelnemers feedback te geven op zijn/haar consult, een e-learning en een individuele of teamcoaching. Het onderzoek heeft tot doel Samen Beslissen in de dagelijkse praktijk beter en/of vaker toe te passen en te achterhalen of de samenstelling van bewezen scholingsinstrumenten in een gecombineerde leermodule zorgverleners daarbij kan ondersteunen.

De NFK zoekt voor dit onderzoek deelnemers die al Samen Beslissen toepassen en geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de leermodule. De leermodule kost ongeveer 4 uur in totaal 10 weken. Daarnaast is deelname is geaccrediteerd voor zowel artsen als voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Aanmelden kan door een e-mail naar [email protected] te sturen.

Inloggen met DigiD bij Amphia

Vanaf 17 mei kunnen patiënten van het Amphia ziekenhuis met DigiD inloggen op het patiëntenportaal mijnAmphia. Amphia sluit zich hiermee aan bij deze organisaties om patiënten op een veilige manier direct toegang te geven tot hun medisch dossier.

Patiënten die nog geen mijnAmphia-account hebben kunnen vanaf die dag met DigiD een account aanmaken. Zij maken ook direct gebruik van inloggen door middel van DigiD. Voor patiënten die mijnAmphia al gebruiken blijft het voorlopig, tot begin oktober, nog mogelijk om in te loggen met hun bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna is het inloggen alleen nog mogelijk via de DigiD.

Nierschade dashboard Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad ziekenhuis heeft deze maand het Nierschade Dashboard in gebruik genomen. Nierpatiënten die onder behandeling zijn bij dit ziekenhuis kunnen via het dashboard in één overzicht zien wat de uitkomsten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijsten zijn. Samen met hun behandelend arts kunnen zij de informatie op het dashboard doornemen om op basis daarvan samen over de (verdere) behandeling te beslissen.

“Door de uitkomsten van onderzoeken visueel te maken en uitleg over die uitkomsten te geven, krijgt de patiënt meer inzicht in zijn eigen gezondheid én is de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling groter. Met dit dashboard kan de patiënt samen met de behandelend arts beter beslissen over wat de beste behandeloptie is voor hem of haar”, vertelt nefroloog Van den Dorpel.

OLVG vernieuwd patiëntenportaal

Het OLVG heeft onlangs de vernieuwde versie van haar patiëntenportaal vernieuwd. Om het gebruik makkelijker te maken is op 12 mei een nieuwe versie van zowel de website als de app MyChart gelanceerd.

Een van de verbeteringen behelst dat patiënten meteen na inloggen een handig overzicht van nieuwe berichten, taken of vragen zien. Daarnaast is ook een zoekfunctie toegevoegd en beschikken de app- en de web-versie nu over dezelfde mogelijkheden en functies.

RvT Adelante versterkt

Met ingang van 1 mei is de Raad van Toezicht van Adelante uitgebreid met de toetreding van Dr. J.B.A. van Mourik. Naast zijn werk als orthopedisch chirurg en decaan in het Máxima Medisch Centrum, heeft Van Mourik, en bekleedt hij nog steeds, veel management- en bestuursfuncties. Zijn brede achtergrond en ervaring zijn een goede aanvulling op de Raad van Toezicht van Adelante, aldus de zorginstelling.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.