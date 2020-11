Kort zorgnieuws; Slimme pleister, ICT-storingen; Diabetes Risicotest, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere aandacht voor de hernieuwde inzet van de slimme pleister bij coronapatiënten, de nieuwe kinderwebsite van het Máxima MC en het verzoek van D66 kamerlid Rens Raemakers aan minister van Ark om actie te ondernemen naar aanleiding van twee ICT-storingen het Zuyderland.

Verder ook aandacht voor het nieuwe EPD van Rijdam Revalidatie, de 31e PGO met een MedMij-label en de lancering van de website voor de Diabetes Risicotest.

Biosensor voor coronapatiënten

Eind oktober is de longafdeling van het Bravis ziekenhuis opnieuw gestart met het extra monitoren van coronapatiënten met behulp van de Biosensor, of slimme pleister, van Philips. Deze meet elke minuut de ademhaling en hartfrequentie van patiënten. Bij afwijkende waarden ontvangen verpleegkundigen direct een melding op hun smartphone.

Eind vorig jaar werd de slimme pleister voor het eerst ingezet in het Bravis. Dat gebeurde toen op de afdeling acuut/complex (GF6) in Bergen op Zoom. Het ziekenhuis wil de Biosensor in een pilot ook bij patiënten met een longontsteking, een longembolie of COPD in gaan zetten.

Máxima MC lanceert kinderwebsite

Het Máxima MC heeft een speciale website gelanceerd voor kinderen en jeugd. Hier kunnen zij kennismaken met het ziekenhuis. Doel van de website is dat de kinderen voor een ziekenhuisbezoek kunnen zien wat ze daar kunnen verwachten en daardoor minder angst ervaren.

De website bevat informatie over de kinderpolikliniek, de operatiekamer, de dagbehandeling voor kinderen en de kinderafdeling. De informatie is specifiek aangepast voor de jonge doelgroep. In diverse video’s kunnen de kinderen zien hoe de verschillende afdelingen er uit zien, wat er te doen is, wat ze vooraf moet weten en met welke dokters ze te maken krijgt.

Nieuw EPD voor Rijndam Revalidatie

Met ingang van 27 november neemt Rijndam Revalidatie een nieuw elektronisch patiëntendossier in gebruik; HiX van Chipsoft. Vanaf dat moment heeft de kliniek dan nog maar een systeem voor zorgadministratie, planning én medische dossiervoering. Dat betekent ook dat alle gegevens vanaf dan nog maar een keer ingevoerd hoeven te worden.

Met het nieuwe EPD wordt ook een nieuwe versie van het Mijn Rijndam patiëntportaal in gebruik genomen. Via dit portaal kunnen patiënten hun medische dossier inzien, zich voorbereiden op afspraken of behandelingen, maar ook een e-consult met een arts of behandelaar inplannen.

ICT-leveranciers aanspreken op storingen

Naar aanleiding van een ICT-storing in het Limburgse Zuyderland ziekenhuis wil D66 kamerlid Rens Raemakers van Minister van Ark weten of zij bereid is met ICT-leveranciers in de zorg te gaan praten over backup-systemen. In de schriftelijke vragen aan de minister wil Raemakers ook weten of de storingen ook gevolgen hebben gehad voor de beschikbaarheid van de reguliere zorg.

Ruim een week geleden werd het Zuyderland binnen drie dagen twee keer getroffen door een ICT-storing. Daardoor moest het ziekenhuis voor korte tijd een opnamestop instellen. Een woordvoerder van het Zuyderland verklaarde tegenover lokale media dat door de storing het merendeel van het personeel van het ziekenhuis en de zorgcentra niet konden inloggen en dat meerdere applicaties niet beschikbaar waren.

Website Diabetes Risicotest

Deze maand is de website voor de Diabetes Risicotest online gegaan. Op de site zijn de verschillende versies van de test te vinden en worden de mogelijke uitslagen duidelijk toegelicht. De Diabetes Risicotest is bedoeld voor iedereen van 45 jaar en ouder.

De nieuwe site ondersteunt de inzet van de NDF om preventie en vroegopsporing meer structureel in te bedden, onder andere ook binnen de zorg van paramedici. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) adviseert iedereen minimaal een keer per jaar een Risicotest te doen.

MedMij-label voor PGO Zorgdomein

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Zorgdomein heeft het MedMij-label gehaald. Daarmee zijn er nu 31 PGO’s deelnemer van MedMij.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen een zorggebruiker en de zorgverleners en gezondheidsprofessionals.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.