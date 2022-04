Kort zorgnieuws: Start-up bootcamp Health; Citylab Nijmegen; Subsidieoproep, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een start-up bootcamp voor health ondernemers, de opening van het Citylab in Nijmegen en een nieuwbouw voor modern medisch onderwijs van het UMCG. Verder ook nog aandacht voor een subsidieoproep van ZonMw en het afscheid van de voorzitter van de raad van bestuuur van het Maasstad.

Start-up Bootcamp Health

Ondernemen in de health-sector is echt anders is dan andere markten. Daarom heeft Health Valley de start-up bootcamp Health ontwikkeld. Innovatiemanagers van Health Valley en Kennispoort regio Zwolle geven in deze bootcamp advies op basis van de ervaring met starters en succesvolle innovaties.

Is je idee uniek en wil je de stap nu echt maken naar ondernemerschap? Dan gaan we je helpen om nog succesvoller en sneller de markt te betreden. Meld je hieronder aan vòòr 1 augustus 2022. Er is beperkt plek, dus wacht niet te lang.

Radboudumc opent Citylab

Vorige week, 24 maart, is in Nijmegen het Citylab geopend, een ervaringsmuseum over zien en niet zien. Het Citylab is een samenwerking tussen het Donders Instituut voor Brein, cognitie en gedrag (Radboudumc/Radboud Universiteit) en het muZIEum.

Bezoekers van het muZIEum kunnen ervaren hoe het is als je niets kunt zien in een speciale donkerbeleving. Die beleving maakt indruk, maar daarnaast is er veel kennis en informatie te vinden over leven met een visuele beperking. Daarnaast komen er workshops en lezingen over de werking van het brein en bezoekers kunnen in het muZIEum ook deelnemen aan onderzoeken.

Nieuwbouw voor medisch onderwijs

Het UMCG is deze maand gestart met de bouw van het Anda Kerkhoven Centre. Dit wordt een centrum voor modern medisch onderwijs. Vanaf eind 2023 krijgen studenten en docenten geneeskunde, tandheelkunde, bewegingswetenschappen en farmacie hier alle ruimte voor onderwijs, samenwerken en elkaar ontmoeten.

Het nieuwe opleidingscentrum verrijst in het hart van de Healthy Ageing Campus. Studenten en docenten kunnen er gebruikmaken van onderwijs-, aanland- en ontmoetingsplekken: van open en dynamische (groeps-)werkplekken tot beschutte individuele concentratieplekken.

Subsidieoproep Kennisvragen

De subsidieoproep voor Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg. Doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van kennisvragen over de kernset generieke PRO(M)s, die onlangs is vastgesteld in een adviesrapport vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS en partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Aanvragen kunnen tot 3 mei 2022, 14.00 via ProjectNet ingediend worden.

De aanvragers kunnen zich richten op een van deze twee kennisvragen:

Onderzoek naar toepasbaarheid en implementatie van de kernset in de praktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken op welke manier, ofwel hoe en wanneer, zorgprofessionals de vastgestelde kernset van generieke PROMs kunnen gebruiken in de interactie tussen de medisch specialist, de verpleegkundige en verzorgende en de patiënt en zijn naasten (de driehoek) voor het gehele zorgpad binnen de medisch-specialistische zorg

Onderzoek gericht op het linken van generieke PROMs aan PROMIS-meetschalen, zodat deze PROMs met elkaar vergelijkbaar worden, waardoor uitkomst data uit het verleden bruikbaar blijft en deze PROMs beter toepasbaar zijn in de praktijk.

Afscheid voorzitter RvB Maasstad

Met ingang van 1 juli stopt Peter Langenbach, na ruim zes en een half jaar, als voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. “Ik heb met heel veel plezier in het Maasstad Ziekenhuis gewerkt. Met hart en ziel heb ik me ingezet om bij te kunnen dragen aan onze hoogste prioriteit: het leveren van goede patiëntenzorg. Ik ben trots op de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. We hebben mooie resultaten geboekt, zoals het lidmaatschap van Santeon, de vier ziekenhuizen die overgingen naar hetzelfde EPD en het financieel gezond worden van het Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse MC”, aldus de scheidend voorzitter.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.