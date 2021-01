Kort zorgnieuws: StoMakker app; E-learnings NFK; Nieuwe regelingenwaaier, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de StoMakker app die genomineerd is voor de ‘Medische Inspirator Prijs’ van ZonMw, digitale groepsbijeenkomsten voor revaliderende hartpatiënten van het BovenIJ ziekenhuis en de overdracht van e-learnings door het NFK.

Verder in het kort zorgnieuws ook aandacht voor de vernieuwde regelingenwaaier van Zorg voor Nu, de nieuwe bestuursvoorzitter van V&VN, de directeur ad interim van het Zaans Medisch Centrum en een nieuw lid van de Raad van Bestuur van het Albert Schweizer Ziekenhuis.

Stem op StoMakker

Het krijgen van een stoma is voor iedereen enorm ingrijpend en zeker voor kinderen. Het is belangrijk dat zij kunnen beschikken over heldere, toegankelijke informatie. Daarvoor willen enkele initiatiefnemers, samen met ervaringsdeskundigen, stomaverpleegkundigen, artsen én kinderen een app maken; StoMakker.

Om de funding voor die app te kunnen binnenhalen is de StoMakker genomineerd voor de ‘Medische Inspirator Prijs’ van ZonMw. Wanneer StoMakker wint kan de bouw van de app , en onderzoek naar het effect ervan, gestart worden. Stemmen kan via de website van ZonMw. Bekijk onderstaande video voor meer informatie over het initiatief.

Digitale groepsbijeenkomsten hartrevalidatie

Patiënten van het BovenIJ ziekenhuis die in aanmerking komen voor het programma hartrevalidatie kunnen de voorlichtingen van de cardioloog, diëtist en fysiotherapeut voortaan digitaal bekijken. Tot nu toe moesten zij voor deze groespbijeenkomsten fysiek naar het ziekenhuis komen.

De digitale groepsbijeenkomsten hebben nog een bijkomend voordeel. Patiënten kunnen nu zelf bepalen wanneer ze de voorlichtingen bekijken. De video’s zijn in een afgesloten omgeving te bekijken. Deze informatie krijgen zij toegestuurd als ze deelnemen aan het programma hartrevalidatie.

NFK draagt e-learnings over

In de afgelopen jaren heeft NFK in samenwerking met vele partijen e-learnings over Samen Beslissen ontwikkeld. Daarmee heeft NFK een bijdrage geleverd aan de bevordering van Samen Beslissen en daarmee aan het bieden van passende zorg voor patiënten.

Op 15 januari heeft NFK alle e-learnings over Samen Beslissen officieel overgedragen aan uitgeverij Bohn Stafleu van Lochem (BSL). Zorgverleners kunnen de e-learnings nu bij BSL bereiken. De e-learning zij vanaf nu ook geaccrediteerd. De overdracht en accreditatie maken het mogelijk dat de e-learnings verder doorontwikkeld, en voor een breder publiek toegankelijk gemaakt, kunnen worden.

Nieuwe regelingenwaaier van Zorg van Nu

Zorg van Nu heeft het handig overzicht van regelingen in de vorm van een regelingenwaaier geüpdatet met nu in totaal 18 regelingen. Zo kunnen zorginstellingen in een handig overzicht zien welke subsidies voor hen wellicht interessant kunnen zijn.

Het doel van deze regelingenwaaier is om zorgaanbieders te helpen bij hun zoektocht naar de regeling die het best aansluit bij hun behoeftes. Deze waaier maakt in een oogopslag duidelijk wat het doel is van de regeling, wie een aanvraag kunnen indienen, welke financiering beschikbaar is en wat de looptijd ervan is.

Bianca Buurman bestuursvoorzitter V&VN

De ledenraad van V&VN heeft onlangs besloten dat de 43-jarige Bianca Buurman per 1 februari als nieuwe bestuursvoorzitter van V&VN aan de slag kan gaan. Zij volgt interim-voorzitter Gerton Heyne op die in december afscheid nam van de vereniging. “Bianca is een voorvechtster voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Zij kan als geen ander vanuit de beroepsinhoud verbinden. We zijn ontzettend blij met haar komst”, aldus Jelmer van der Burg namens de ledenraad.

Bianca startte in 2000 als verpleegkundige op de afdeling Infectieziekten van het AMC. Daarna werkte zij als oncologieverpleegkundige op de afdeling Oncologie/Hematologie. In 2011 promoveerde zij aan UvA om vier jaar later als lector aan de Hogeschool van Amsterdam te starten. In 2017 werd Bianca hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam UMC-UvA) en werkte ze als verpleegkundige op de dagkliniek Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC. Sinds 2020 adviseert Bianca het ministerie van VWS over verzorgende en verpleegkundige vraagstukken.

Annemiek Rutters naar RvB ASZ

Op 1 april zal Annemiek Rutters, nu nog directeur bij Erasmus MC-Sophia, Anneke Sanders opvolgen als lid van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ). Na haar studie bedrijfskunde heeft Annemiek diverse functies in zowel de zorgsector als het bedrijfsleven bekleed. Daarmee heeft zij brede ervaring opgebouwd met het samenbrengen van kwaliteit en bedrijfsvoering en met innovatie van zorgprocessen.

“Zij past uitstekend bij ons mooie ziekenhuis. Ze heeft een enorme toewijding voor de patiënt en medewerker, is resultaatgericht en verbindend en kent de ziekenhuiswereld erg goed. Haar netwerk en ervaring uit haar huidige functie in het Erasmus MC zijn erg gunstig voor onze relatie met de academie. Annemiek is meer dan welkom!”, aldus Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ASZ.

Directeur a.i. voor ZMC

Peter Littooij start op 1 februari als directeur ad interim in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Hij zal voor een periode van vier maanden samen met Hans Feenstra, bestuurder a.i. het bestuur van het ZMC vormen. Littooij is opgeleid als registeraccoutant en werkt al ruim 20 jaar in de gezondheidszorg.

Zo was hij onder andere financieel directeur bij het MCL en later lid van de Raad van Bestuur. Daarna volgden functies in de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe en het Martiniziekenhuis. Momenteel vervult hij een interim-opdracht bij Lentis, een grote aanbieder van GGZ zorg. Daarnaast is hij toezichthouder bij Ziekenhuis Amstelland en het SKB in Winterswijk.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.