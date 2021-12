Kort zorgnieuws: STZ-Innovatiegids; Subsidie online behandeling; PPS-regeling, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe Innovatiegids van de STZ, de eerste werkinstructie voor betere gegevensuitwisseling in de geboortezorg en de PPS-regeling om de financiering van innovatief onderzoek te vergemakkelijken.

Verder hebben we ook nog kort zorgnieuws over een ESET-subsidie voor online behandeling bij Roessingh, de vierde ‘Website van het Jaar’ titel van apotheek.nl en de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bij ZGT.

STZ-Innovatiegids gepresenteerd

De Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen hebben de STZ-innovatiegids 2021 gepresenteerd. Daarin staat een overzicht van 92 innovaties van (zorg)professionals uit de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen. De COVID-drukte van het afgelopen anderhalf jaar heeft STZ (zorg)professionals er niet van weerhouden om door te innoveren. Zij hebben deze innovaties daarnaast ook ingediend voor de STZ-innovatiechallenge én toestemming gegeven voor publicatie van de publiekssamenvatting van hun innovatie in de STZ-innovatiegids.

Twaalf van deze innovaties kregen tijdens de lustrumeditie van de STZ-innovatiechallenge al de kans hun innovatie voor een groot publiek te pitchen. De kracht van de innovatiechallenge reikt echter verder dan alleen de avonden zelf. Ook de innovaties die geen podium kregen worden via de STZ-innovatiegids gedeeld.

Werkinstructie gegevensuitwisseling geboortezorg

Een goed zorgdossier is belangrijk voor de kwaliteit van de geboortezorg. Om zorgverleners te helpen bij het correct vullen van het dossier werken KNOV, Perined en VIPP Babyconnect samen met de praktijk aan een werkinstructie per verloskundig informatiesysteem (VIS). Een eerste werkinstructie voor het VIS van Orfeus is nu beschikbaar.

De instructie is ingedeeld per onderdeel uit het systeem: zorgverlening, vrouw, zwangerschap, bevalling en uitkomst per kind. Deze instructie is een eerste versie die al goed bruikbaar is voor verloskundigen. Wanneer alle zorgverleners in de geboortezorg gestandaardiseerd werken en informatie in de juiste velden beschikbaar is, kunnen de juiste gegevens op de juiste wijze uitgewisseld worden voor primair en secundair datagebruik.

Financiering innovatief onderzoek

Health~Holland biedt met PPS-toeslag een financieel instrument aan om samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven en onderzoeksorganisaties te stimuleren. Om de ins en outs van de regeling te verduidelijken heeft Health~Holland op verzoek van de VIG een factsheet gemaakt.

“De PPS-regeling biedt een stimulans voor organisaties om samen te werken aan innovatieve projecten. Het is bijvoorbeeld bedoeld voor risicovol onderzoek of ontwikkeling, zoals de pre-klinische fase en de klinische studies in fase 1 en 2”, aldus Health~Holland-directeur Nico van Meeteren.

Subsidie voor online behandeling

Roessingh heeft vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ZonMW een subsidie van meer dan een half miljoen euro toegekend gekregen. Daarmee wil de revalidatie instelling patiënten met blijvende beperkingen betere online mogelijkheden bieden.

Zo kan een deel van de behandeling in de thuisomgeving plaatsvinden, dit in combinatie met de behandeling in het revalidatiecentrum. In 2026 zal bij 80% van deze patiënten online behandeling onderdeel van het traject zijn.

Apotheek.nl weer website van het jaar

Voor de vierde keer op rij is Apotheek.nl gekroond tot ‘Beste Website’ in de categorie Gezondheid. De jury beloonde we online apotheek met een score van 9,6. Voor deze awards worden websites beoordeeld op inhoud, navigatie, ontwerp en aanbevelingsintentie.

““Apotheek.nl draait op kwaliteit. Als je voor Apotheek.nl kiest, weet je zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is. Dat komt door de werkwijze van ons team: we baseren ons niet alleen op de bijsluiter, maar ook op wetenschappelijke richtlijnen, standaarden en onderzoek. Alle ruim 1100 medicijnteksten zijn geschreven en gecontroleerd door apothekers”, vertelt Nike Everaarts, apotheker en coördinator van Apotheek.nl.

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht ZGT

Met ingang van 1 januari 2022 is Kees Erends benoemd tot nieuwe voorzitter van De Raad van Toezicht van ZGT Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Erends volgt Henk Kamp op die kortgeleden afscheid nam als voorzitter en aantrad als minister van Defensie in het demissionair Kabinet.

Met de komst van Kees Erends haalt ZGT een ervaren zorgbestuurder binnen. Hij was tien jaar lid van de Raad van Bestuur van de ’s Heeren Loo Zorggroep. Eerder was hij bestuurder bij de Baalderborgroep, had hij verschillende directiefuncties bij verzekeraar Achmea en was hij onder andere toezichthouder bij TriviumMeulenbeltZorg. Erends is ook niet geheel onbekend in de regio. Tussen 1984 en 1995 was hij huisarts in Hardenberg.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.