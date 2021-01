Kort zorgnieuws: Subsidie zorginnovaties; Actiz.nl vernieuwd; Toestemming NWZ, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een subsidieregeling voor zorginnovaties in Coevorden, het vernieuwde online platform van ActiZ en een verdere uitbreiding van de toestemming voor het delen van medische gegevens door Noordwest Ziekenhuisgroep.

Verder in het kort zorgnieuws nog aandacht voor het nieuwe bestuurslid van de Nederlandse ggz en een QR-code voor een directe link naar Apotheek.nl.

Zorginnovatie subsidies in Coevorden

Ook de gemeende Coevorden wil, ondanks de stijgende behoefte voor zorg en ondersteuning, dat inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam, gezond en actief zijn en blijven. Daarvoor stelt de gemeente nu een subsidie van maximaal 100.000 euro beschikbaar voor zorginnovaties.

De subsidie is bedoeld voor partijen die op vernieuwende wijze werken aan kwalitatieve en efficiënte zorg en ondersteuning. De patiënt of cliënt moet centraal staan bij de ontwikkeling van het product of de dienst. Voorwaarde is ook dat de subsidieaanvragers kunnen aantonen dat zij een of meer samenwerkingspartners hebben.

Online platform ActiZ vernieuwd

ActiZ heeft deze week haar vernieuwde online platform gelanceerd. Het platform heeft behalve een nieuw uiterlijk ook een nieuwe rubricering van de content gekregen. Het vernieuwde platform is de volgende stap in de online lobby van Actie die past binnen een veranderend zorglandschap met grote uitdagingen.

Het online platform van Actiz is gebruiksvriendelijker en robuuster dan zijn voorganger. Leden van ActiZ hebben via Mijn Actie nu toegang tot alle functies, de online netwerken en de Kennisbank. In het nieuwe platform is ook een start gemaakt met de Actie Academie. Die richt zich op digitalisering als aanjager voor toekomstbestendige zorg.

Uitbreiding toestemming bij NWZ

De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) heeft de mogelijkheden voor het delen van medische gegevens met behandelaren buiten Noordwest uitgebreid. Deze uitbreiding geldt uiteraard alleen voor patiënten die toestemming hebben verleend voor het delen van hun gegevens met externe behandelaren.

Tot nu toe konden medische gegevens alle gedeeld worden met (verpleeg)huisarts, de waarnemer van de huisarts (waaronder de huisartsenpost) en de radiologen van de ziekenhuizen in Beverwijk en Hoorn. Vanaf nu kan NWZ kan ook beschikbaar stellen aan zorgverleners in de thuiszorg, verloskunde, kraamzorg, fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen. Zorgverzekeraars zijn wettelijk uitgesloten.

Nieuw bestuurslid Nederlandse ggz

Per vijf november is Arthur Notermans benoemd tot lid van het algemeen bestuur binnen het Regieteam Informatiebeleid van de Nederlandse ggz. Hij is sinds 2015 ook lid van de raad van bestuur van Espria waarbinnen hij verantwoordelijk is voor de portefeuille bedrijfsvoering.

“Het is mooi om als ggz een voorwaartse beweging te maken. Van meer gesloten aparte domeinen vroeger naar mee bewegen anno 2021. Ik ben heel erg blij met de draai van binnen naar buiten. Wij werken binnen de ggz niet alleen maar voor psychiatrische cliënten. Onze cliënten zijn namelijk ook burgers, ouders, werknemers. De Nederlandse ggz sluit met deze koers meer aan bij de behoeften van zorgprofessionals & cliënten”, aldus Notermans in een interview over zijn benoeming.

QR-code voor Apotheek.nl

De KNMP heeft een QR-code ontwikkeld (zie afbeelding hieronder) met een directe link naar Apotheek.nl. De QR-code kan door apothekers gebruikt worden op, bijvoorbeeld, het (print)materiaal van de eigen apotheek ter ondersteuning van de patiëntenvoorlichting en ter bevordering van veilig medicijngebruik.

De QR-code van Apotheek.nl

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.