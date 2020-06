Kort zorgnieuws: Subsidieregeling ZonMW; Kennisagenda ‘Samen gezond leven’, en meer.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de verlenging van de subsidietermijn voor implementatie- en opschalingscoaching van ZonMw en en de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’. Daarnaast een oproep voor deelnemers aan het actieonderzoek ‘Informatieveilig gedrag’ en de invoering van digitale recepten in het Amphia Ziekenhuis.

Subsidietermijn coaching zorginnovatoren

Door de coronacrisis is de aanvraagtermijn voor de subsidieregeling voor coaching van zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen verlengd tot 30 juni 2020, 14u00. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door ZonMw en heeft als doel een een bijdrage te leveren aan het beter en sneller implementeren en opschalen van goede zorginnovaties.

Ondanks het feit dat (e-health) innovaties vaak veelbelovend zijn, lijkt opschaling van deze innovaties langzaam – en soms zelfs helemaal niet – plaats te vinden. Met deze subsidieregeling wil VWS eraan bijdragen dat de beste zorginnovaties breed en snel binnen de Nederlandse zorg geïmplementeerd kunnen worden.

Kennisagenda ‘Samen gezond leven’

Onlangs heeft staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ in ontvangst genomen. Deze richt zich op een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. De aanbevelingen in de agenda richten zich op cruciale randvoorwaarden om de beleidsambities op het gebied van preventie en een gezonde leefstijl te realiseren.

Hiervoor is het nodig dat kennis wordt ontwikkeld en gebruikt op terreinen zoals bijvoorbeeld governance en bekostiging van preventie. Maar ook hoe een gezonde leefomgeving kan worden ingericht en op welke wijze digitale innovaties een bijdrage kunnen leveren.

Actieonderzoek ‘Informatieveilig gedrag’

Actiz is een van de mede opdrachtgevers voor het door VWS gesubsidieerde project ‘Informatieveilig gedrag’. Na een flinke aanloop kan het project nu starten. Daarvoor is een team van deskundigen samengesteld. Zij beschikken over expertise omtrent gedragsverandering, informatieveiligheid en implementatie.

In elke sector is ruimte voor één of twee trajecten in een zorgorganisatie. Daarom is Actiz op zoek naar pilotorganisaties die mee willen werken aan dit actie-onderzoek. De looptijd is afhankelijk van het probleem en de gekozen interventie. Reageren kan t/m 22 juni 2020. Details staan in dit document (pdf-download) en voor vragen kunt u contact opnemen met i.heesbeen@actiz.nl

Digitaal recept bij Amphia

Met ingang van 2 juni heeft het Amphia ziekenhuis de papieren recepten vervangen door de digitale variant. De recepten worden nu door de arts of specialist direct doorgestuurd naar de apotheek van de patiënt. Die kunnen tijdens het ziekenhuisbezoek aangeven bij welke apotheek zij ingeschreven staan.

Wanneer een patiënt de gekozen apotheek achteraf wil wijzigen, kan dat door contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling die bezocht is.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.