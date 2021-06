Kort zorgnieuws; Thuis monitoring Crohn; Online escaperoom valpreventie, en meer.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een thuis monitoring project voor patiënten met de ziekte van Crohn in het Diakonessenhuis en een online escaperoom voor het trainen van medewerkers bij Treant. Daarnaast ook nog aandacht voor het vernieuwde patiëntenportaal van het St. Antonius en Eerste Hulp bij Datalekken.

Thuis monitoring ziekte van Crohn

In het Diakonessenziekenhuis is deze maand een start gemaakt met het thuis monitoren van patiënten die lijden aan de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa. Het ziekenhuis wil op deze manier eventuele opvlammingen van de ziekte snel herkennen en behandelen.

Patiënten bij wie de ziekte via thuis monitoring in de gaten gehouden wordt, krijgen regelmatig vragenlijsten via een app. Een team van gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten bekijken de vragenlijsten en ondernemen, indien nodig, direct actie.

Online escaperoom bij Treant

Treant gaat medewerkers op mbo-niveau 1 of 2, die betrokken zijn bij de dagelijkse verzorging van bewoners en cliënten in de woonzorgcentra, op een laagdrempelige manier trainen op valpreventies. Daarvoor is een online escaperoom ontwikkeld.

Het initiatief voor de escaperoom komt vanuit de adviseurs e-learning van Treant. Studenten van het Grafisch Lyceum in Utrecht hebben de opmaak verzorgd. “Met deze laagdrempelige module wordt kennis op een speelse manier opgefrist en kan het als startpunt dienen om het onderwerp valpreventie verder in een team te bespreken”, leggen Cynthia Kuil en Jolanda Numan uit, adviseurs e-learning bij Treant Zorggroep.

Antonius vernieuwt patiëntenportaal

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft deze maand haar patiëntenportaal, MijnAntonius, vernieuwd. Naast een nieuwe vormgeving is ook de menu-indeling aangepast. Op de homepage van het portaal vinden alle patiënten nu een tijdlijn met hun berichten.

De nieuwe indeling, zo stelt het ziekenhuis, kan even wennen zijn, maar biedt ook eenvoudiger toegang tot geregistreerde gezondheidsproblemen via het menu ‘Gezondheidssamenvatting’ en tot medische voorgeschiedenis via het menu ‘Medische voorgeschiedenis’.

Eerste Hulp bij Datalekken van Z-CERT

Z-CERT heeft op basis van het stappenplan ‘Kom in actie bij een datalek’ van de Autoriteit Persoonsgegevens een EHBD-kit (Eerste Hulp bij Datalekken) gemaakt voor de zorgsector. Dit is handzaam factsheet dat, zo stelt Z-CERT in geen enkel zorgcrisisplan mag ontbreken. De EHBD-kit is gratis te downloaden op deze site.

De EHBD factsheet van Z-CERT (hier te downloaden)

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.