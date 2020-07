Kort zorgnieuws: TVS voor VIPP 5; MijnIsala op smartphone; Thuishemodialyse, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de informatiesessies voor de Toegangsverleningservice voor de modules van het VIPP 5 programma, online, digitale inzage van laboratoriumuitslagen en andere medische informatie via MijnMeander en een extra service voor het raadplegen van MijnIsala op smartphone of tablet.

Verder ook aandacht voor een succesvol thuishemodialyse project bij het Maasstad Ziekenhuis en een oproep van de KNMP aan apothekers om een oude app voor het raadplegen van medicijninfo te verwijderen.

VIPP 5 informatiesessies voor TVS

Instellingen moeten, om aan de eisen van module 1 en 2 van de VIPP 5 regeling te kunnen voldoen, gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden van een Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) met het MedMij label. DigID is op dit moment het verplichte inlogmiddel binnen het MedMij Asfrakenstelsel. Dat kan ook via de Toegangsverleningservice (TVS) van de overheid gefaciliteerd worden. Daarmee is de levererancier meteen ook voorbereid op (Europese) inlegmiddelen die in de toekomst erkend zullen worden.

De afgelopen periode hebben het Programmabureau VIPP 5 en VWS twee informatiesessies over het aansluitproces georganiseerd. Die zijn bijgewoond door deelnemers van 12 verschillende leveranciers. In de eerste sessie werden de contouren van het aansluitproces geschetst. De tweede sessie behandelde de technische specificaties van de koppeling, het enkelvoudig én meervoudig assessment en de samenhang met het acceptatieproces van het MedMij label.

Inzage laboratoriumuitslagen bij Meander

Sinds half juni hebben patiënten van Meander via het patiëntenportaal MijnMeander direct en zonder vertraging toegang tot hun laboratoriumuitslagen van onder andere bloed- en urineonderzoek (Klinische Chemie en Medische Microbiologie & Immunologie). Ook kunnen ze daar de brieven inzien die Meander naar huisarts of andere zorgverleners van de patiënt.

Voor uitslagen van athologie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde geldt net als voorheen nog steeds een termijn van zeven werkdagen voordat die ingezien kunnen worden. De inzage in het online ziekenhuisdossier is beschikbaar voor patiënten vanaf de leeftijd van 16 jaar.

MijnIsala gebruiken op telefoon of tablet

Patiënten van het Isala Ziekenhuis kunnen hun medische gegevens, en informatie over geplande afspraken of onderzoeken, vanaf nu ook via hun smartphone of tablet inzien. Daarvoor moet de patiënt op zijn telefoon of tablet een snelkoppeling aanmaken naar de beveiligde website van MijnIsala. Daarvoor heeft het Isala ziekenhuis onderstaande videohandleiding gemaakt.

Deze video toont stapsgewijs hoe MijnIsala gebruikt kan worden op een telefoon of tablet

Thuishemodialyse Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis is onlangs gestart met thuishemodialyse. Piet Neele uit Zeeland is de eerste patiënt van het ziekenhuis die hier naar volle tevredenheid gebruik van maakt. Bij thuishemodialyse wordt de behandeling via telemonitoring real time gevolgd en kan de behandelend arts op afstand de behandelvoorschriften aanpassen.

De hemodialysemachines en de verpleegkundige zorg aan huis worden verzorgd door Thuisziekenhuis Nederland. De behandelend nefrologen van het Maasstad Ziekenhuis zorgen voor de medische kennis én de controles. Eens in de zes weken wordt de dialyse weer in het ziekenhuis uitgevoerd, in combinatie met een afspraak waarbij alle uitslagen besproken worden.

KNMP: verwijder oude Appotheek app

De KNMP roept apothekers op om de verouderde app van Apotheek.nl (‘de Appotheek’) van hun telefoon te verwijderen. Vorig jaar is de app al vervangen door een ‘Progressive Web App’ (PWA). Hiermee is de website, apotheek.nl, in de vorm van een app te raadplegen op een smartphone, maar ook op een tablet, desktop pc of laptop.

De webapp biedt verder nog enkele voordelen:

altijd up-to-date medicijninformatie

snel toegang tot de medicijninfo via het startscherm van de telefoon

een app installeren is niet meer nodig; het is niet nodig om een app te installeren

de mogelijkheid tot eenmalig downloaden voor offline raadpleging

