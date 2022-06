Kort zorgnieuws: Uitbreiding MijnIsala; Pitch-competitie; Ervaringen digitale zorg, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor uitbreidingen van het patiëntenportaal bij Isala, digitale zorg ervaringen van patiënten van het CWZ en een pitch-competitie voor startups in de thuis- en ouderenzorg van Actiz en WDTM. Verder ook nog aandacht voor de subsidieronde voor implementatie passende zorg en een carrièreswitch van ons redactieraad lid Fenna Heyning.

Isala breidt digitale patiëntenportaal uit

Isala gaat de komende tijd de functionaliteiten van MijnIsala verder uitbreiden. Het is de bedoeling dat patiënten straks zelf een poli-afspraak in kunnen plannen. Daarnaast wordt het mogelijk om vragenlijsten klaar te zetten voor patiënten. Deze kunnen zij thuis invullen ter voorbereiding op hun afspraak. Tot slot gaat het ziekenhuis ook patiëntenfolders toevoegen aan MijnIsala.

Voordat Isala MijnIsala verder kan uitbreiden, is het belangrijk dat alle gegevens kloppen. “Daarom vragen wij iedereen: log een keer in bij MijnIsala en check je gegevens. Klopt je e-mailadres en/of mobiele nummer? Klopt je adres en de naam van je huisarts? Ook kun je in MijnIsala andere zorgverleners toestemming geven om in je dossier te kijken. Wij vragen je om daar eveneens over na te denken”, aldus Roelina Vis, manager zorgondersteuning.

CWZ zoekt ervaringen digitale zorg

Het CWZ is op zoek naar de ervaringen van patiënten met digitale zorgmiddelen. Zij die van een of meerdere van deze middelen gebruik maakt, kunnen hun ervaring met het ziekenhuis delen. Dat kan via een e-mail naar de redactie van het CWZ ([email protected]).

Patiënten die hun ervaring willen delen wordt ook gevraagd om een foto mee te sturen en of zij er bezwaar tegen hebben dat het ziekenhuis de ervaringen op haar website en/of social media deelt.

Pitch-competitie ‘Digitaal Cruciaal’

Om klaar te zijn voor de toekomst, is het cruciaal dat de thuis- en ouderenzorg verder innoveren. Daarom zijn ActiZ en vereniging voor zorgtechnologie WDTM op zoek naar startups die de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg kunnen versnellen. De twee partijen organiseren de pitch-competitie ‘Digitaal Cruciaal’ met als doel deze startups te stimuleren. Het evenement wordt gehouden op donderdag 16 juni op de Zorg & ICT Beurs.

De winnaar van ‘Digitaal Cruciaal’ krijgt de ActiZ-WDTM Innovatieprijs en kan drie maanden gebruik maken van de ervaring en het netwerk van een professioneel begeleidingsteam.

Subsidieronde passende zorg

Deze maand wordt de subsidieronde ‘Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk’ opengesteld. Het betreft een gezamenlijke subsidieoproep vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO).

De subsidie is bedoeld voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies die bijdragen aan passende zorg in de praktijk. Gelijktijdig gaat ook een subsidieoproep open voor implementatie fellows. De deadline voor het indienen uitgewerkte aanvragen wordt verwacht in september 2022.

Carrièreswitch Fenna Heyning

Ein mei is ons Redactieraad lid Fenna Heyning, na een periode van acht jaar, gestopt als directeur van STZ. Met ingang van 1 juli start zij aan een nieuwe uitdaging bij NLC, The European Healthtech Venture Builder.

De komende maanden zal STZ zich heroriënteren op de koers die de komende jaren gevolgd gaat worden. Fenna wordt tijdelijk opgevolgd door Marjoleine van der Zwan. Zij is met haar ruime managementervaring in de zorg en financiële dienstverlening, haar brede netwerk en inspirerende persoonlijkheid, een aanwinst voor de STZ. Ze heeft een achtergrond als zorgprofessional, biomedische wetenschapper en heeft een executive MBA afgerond.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.