Kort zorgnieuws: uitleg datagedreven zorg; overlap VIPP 5 & BabyConnect…

VIPP 5, VIPP BabyConnect

VIPP 5 en VIPP Babyconnect hebben veel overeenkomsten. VIPP 5 richt zich op medisch-specialistische zorg en audiologische centra. VIPP Babyconnect op geboortezorg. Als een ziekenhuis met alle VIPP 5-modules meedoet, bereikt het al 80 procent van wat er nodig is voor VIPP Babyconnect: het realiseren van digitale gegevensuitwisseling op basis van interoperabiliteit, te starten met de uitwisseling van de BgZ (Basisgegevensset Zorg).

Andersom geldt dat door mee te doen met VIPP Babyconnect 50 procent is bereikt van wat er nodig is voor VIPP 5. Dit komt doordat een groot deel van de BgZ ook relevant is voor de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg (23 van de 28 zorginformatiebouwstenen/Zibs waaruit de BgZ bestaat). De mogelijkheid om deel te nemen aan de beide VIPP-programma’s roept soms onduidelijkheid op, ook de mate van extra werk. Reden voor de programmamanagers van VIPP 5 en VIPP BabyConnect om een overzicht te publiceren met de inhoud en overlap van beide programma’s.

Datagedreven zorg

Data en AI (artificiële intelligentie) staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de zorg en onze maatschappij. Hoe spelen data en AI een rol in de langdurige zorg? En wat betekent datagedreven werken voor cliënten en verzorgenden in de langdurige zorg? In een animatiefilmpje en een infographic geeft Vilans (kennisinstituut langdurige zorg) een korte introductie over deze ontwikkelingen. Data kan helpen te begrijpen wat er is gebeurd, maar ook helpen te voorspellen wat er kán gebeuren en het vormt zo steeds vaker de basis voor beslissingen en handelingen die mensen nemen. Ook zijn er steeds meer datagedreven technologieën die zich intelligent gedragen en zo in staat zijn taken van de mens over te nemen.

Data en AI bieden de langdurige zorg kansen zoals gepersonaliseerde zorg en ondersteuning en het kunnen voorspellen en voorkomen van incidenten. Datagedreven zorg gaat echter ook gepaard met uitdagingen en risico’s zoals minder menselijke aandacht en dat uitkomsten en adviezen van technologie te veel als leidend worden gezien. Het zinvol en verantwoord toepassen van data en AI vraagt om het zorgvuldig afwegen van kansen en uitdagingen in de praktijk. Hiertoe dienen de video en de infographic.

Online aanmelden Spaarne Gasthuis

Sinds 28 juni kunnen patiënten die de MijnSpaarneGasthuis app gebruiken zich online aanmelden voor hun afspraak op de polikliniek. Zij hoeven zich dan niet meer te melden bij de receptie in de centrale hal of bij de balie van uw polikliniek. Het aanmeldproces begint thuis. Daar bereidt een patiënt zich voor op de afspraak door gegevens compleet te maken. Een uur voor de afspraak ontvangt de patiënt een bericht via MijnSpaarneGasthuis. Hierin staat het aanmeldproces voor de afspraak. Eenmaal in de wachtkamer, kan de patiënt via de app aangeven dat hij of zij er is. Aanmelden bij de balie van de polikliniek hoeft dan niet meer.

Horizontaal toezicht BovenIJ

Bij goede kwaliteit van zorg hoort ook dat de registratie van zorg en alle bijbehorende processen goed voor elkaar zijn. Het afgelopen jaar zijn binnen het BovenIJ ziekenhuis allerlei controles ingesteld met een goed resultaat, zoals het correct declareren van zorg. Horizontaal Toezicht wil zeggen dat de zorgverzekeraar er vertrouwen in heeft dat het BovenIJ het gehele proces van zorgregistratie en ICT met bijbehorende controles goed op orde heeft. Alle stations zijn gepasseerd, daarom heeft het BovenIJ begin 2021 met terugwerkende kracht vanaf 2021 goedkeuring van de verzekeraars om over te gaan op Horizontaal Toezicht.