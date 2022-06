Kort zorgnieuws: UV-C licht desinfectie; Naslagwerk kwaliteitsregistraties, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een innovatieve desinfectie methode op de KNO-afdeling van het Franciscus, en een nieuw naslagwerk voor kwaliteitsregistraties van de Patiëntenfederatie. Daarnaast ook aandacht voor een bijzondere mijlpaal van een operatierobot in het Erasmus MC, en de eindrapportage van de PoC Gebruiksvriendelijk(er) zoeken naar zorgaanbieders van PROVES.

Desinfectie met UV-C licht

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt sinds kort gebruik van een speciale scopen desinfector die met UV-C licht werkt. Daarmee worden de kanaalloze video- en fiberscopen efficiënt, duurzaam en binnen één minuut worden gedesinfecteerd op de afdeling. Daarmee bespaart het ziekenhuis veel werk, kosten en materiaal.

Deze investering maakt het mogelijk om hoge kwaliteit van scopie onderzoek voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Urologie te bieden op de poliklinieklocaties Franciscus Willemsplein, Franciscus Berkel en in de toekomst ook Franciscus Maassluis. Omdat de slopen nu, op de afdeling, direct na een behandeling gedesinfecteerd kunnen worden, hebben de specialisten nu continue de beschikking over video- en fiberscopen en kan bij iedere patiënt een hoogwaardige scopie uitgevoerd worden. Voorheen moest een patiënt nogal eens doorgestuurd worden naar een andere ziekenhuislocatie.

Naslagwerk kwaliteitsregistraties

Hoe meten we kwaliteit in de Medisch Specialistische Zorg en hoe betrekken we patiënten bij het opstellen en beoordelen van kwaliteit? En wat voor soorten kwaliteitsregistraties zijn er en waar moeten ze aan voldoen?

De Patiëntenfederatie heeft voor het antwoord op deze vragen, samen met een tiental leden, een witboek geschreven met daarin de hele levenscyclus van een Kwaliteitsregistratie. Een naslagwerk, uitgeschreven voor wie er mee zou willen beginnen vanuit patiëntenperspectief. Bijvoorbeeld over welke rol je als patiëntenvertegenwoordiger kunt spelen en welke goede voorbeelden er zijn van deelname aan een Kwaliteitsregistratie.

Blaasverwijdering met operatierobot

Onlangs is in het Erasmus MC de 250e blaasverwijdering uitgevoerd met behulp van de Da Vinci operatierobot. Deze ingreep is vaak de enige optie bij patiënten die aan vergevorderde blaaskanker lijden. Dankzij de operatierobot kunnen deze ingrepen met grotere precisie en minder complicaties worden uitgevoerd. De mijlpaal van de 250e ‘robot-geassisteerde blaasverwijdering’ was voor het chirurgisch team van het Erasmus MC aanleiding voor het maken van een video over de ingreep en de operatierobot.

Eindrapportage ZORG-AB PoC

PROVES leverde aan MedMij de eindrapportage van de Proof of Concept (PoC) Gebruiksvriendelijk(er) zoeken naar zorgaanbieders op. Hieruit blijkt dat door de toepassing van ZORG-AB de vindbaarheid van zorgaanbieders in een PGO wordt vergroot. ZORG-AB faciliteert in het hele zorgstelsel de digitale vindbaarheid van zorgaanbieders. Dankzij een koppelvlak met ZORG-AB kan een PGO-gebruiker de gegevens van een zorgaanbieder opvragen. De gebruiker kan op meerdere kenmerken van de zorgaanbieder zoeken dan alleen de naam van de MedMij zorgaanbieder.

