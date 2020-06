Kort zorgnieuws: Van Rijn weg bij RHG;Corona screening; Stop beeldbelservice SJG, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de start van de raadpleging voor het inventariseren van generieke normen voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg en een advies van de KNMP in het kader van de nieuwe verplichtingen van de Wabvpz die 1 juli van kracht worden.

Verder ook kort zorgnieuws over digitale coronas creening in Zuid Limburg, het einde van de beeldbelservice in het Sint Jans Gasthuis in Weert en het besluite van Martin van Rijn om niet meer terug te keren naar de Reinier Haga Groep.

Raadpleging generieke normen inventarisatie

De raadpleging voor het inventariseren van generieke normen voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg is 12 juni gestart. Daarbij gaat het onder andere om normen voor identificatie, machtiging of autorisatie zorgverlener. De raadpleging, die loopt tot 17 juli 2020, moet bijdragen in het transparant tot stand komen van de normen.

De raadpleging is georganiseerd door het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en legt een eerste inventarisatie van tien generieke functies ter raadpleging voor. Over die functies worden drie vragen gesteld waarop gereageerd kan worden:

Onderschrijft u het overzicht van de genoemde functies als generieke normen?

Heeft u een voorkeur in prioritering van de functies?

Heeft u op genoemde functies aanscherpingen of ontbreken er volgens u functies?

KNMP: controleer privacyverklaringen

Met ingang van 1 juli gelden een aantal nieuwe verplichtingen in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Vanaf dat moment hebben patiënten recht op op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het dossier en het recht op inzage in de logging.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten deze rechten dan ook in de privacyverklaring van de apotheek staan. De KNMP adviseert apothekers om hun huidige privacyverklaring daarom te controleren en waar nodig per 1 juli aan te vullen met de nieuwe elektronische patiëntenrechten.

Digitaal screenen via app

Patiënten van het Zuyderland Medisch Centrum in Zuid Limburg die op korte termijn een fysieke afspraak op een van de ziekenhuislocaties hebben kunnen vanaf deze week digitaal gescreend worden op corona via de MijnZuyderland app. De vragenlijst ten behoeve van de screening kan in deze app ingevuld worden. Een tot drie dagen voor de afspraak wordt een sms gestuurd met een link naar uitleg over het installeren, inloggen en gebruik van de app.

Patiënten die moeite hebben met het invullen van de vragenlijst, of bij wie dat invullen om een andere reden niet lukt kunnen de screening telefonisch laten plaatsvinden. De betreffende polikliniek neemt daarvoor dan contact op met de patiënt in kwestie.

Van Rijn niet meer naar Reinier Haga Groep

De tijdelijke minister van medische zorg, Martin van Rijn, heeft besloten dat hij na zijn interim ministerperiode niet meer terug zal keren als bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. “Gedurende mijn afwezigheid is het proces van ontvlechting voortgegaan, waardoor er een volgende fase is aangebroken. Daarom is dit een goed moment om deze beslissing te nemen”, zo licht van Rijn zijn besluit toe.

Op korte termijn wordt de bestuurlijke continuïteit verzekerd met Jeroen van Roon, Hij zal op ad interim-basis de rol van voorzitter van de raad van bestuur, in combinatie met de rol van CFO (ook ad interim), invullen.

SJG stopt beeldbel service

Tijdens de coronacrisis was het tot 2 juni niet mogelijk om patiënten in het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert fysiek te bezoeken. Het ziekenhuis had daarom een beeldbel service opgetuigd waarmee patiënten en naasten elkaar toch konden zien.

Het ziekenhuis zorgde daarbij voor de benodigde tablets wanneer een patiënt die zelf niet had. Omdat fysiek bezoek, zij het onder bepaalde voorwaarden, na 2 juni wel weer mogelijk is heeft het SJG besloten de extra beeldbel service op te heffen.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.