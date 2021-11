Kort zorgnieuws: Versnellen zorginnovaties; Bijeenkomst ouderengeneeskunde, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een innovatie versnellende samenwerking, een subsidie voor onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker en de bijeenkomst voor ouderengeneeskunde in de toekomst. Verder ook aandacht voor een nieuw bestuurslid bij Carintreggeland en de definitieve invoer van DigiD bij Amphia.

Zorginnovaties versnellen

VitaValley en Dutch Health Hub richten zich beiden op het delen van kennis en het samenbrengen van netwerken in de zorgsector. De twee partijen hebben besloten samen te werken met als doel het versnellen van zorginnovaties. Met dit kennispartnerschap wordt de thematische expertise van VitaValley en het netwerk van Dutch Health Hub ingezet om de transitie van zorg naar gezondheid te versnellen.

“Duurzame transformatie in zorg en welzijn doe je niet alleen. Alleen door te delen, te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren komen we verder”, aldus Pim Ketelaar, programmadirecteur van VitaValley. “De nieuwe samenwerkende coalities die vanuit de Dutch Health Hub tot stand komen dragen bij aan betaalbare, betere en duurzamere zorg met meer aandacht voor gezondheid en preventie”, voegt zijn collega Maarten Ploeg daar aan toe.

Subsidie goed geneesmiddelengebruik

ZonMw heeft een subsidie van ruim drie ton toegekend aan chirurg Bas Groot Koerkamp voor zijn onderzoek naar een nieuwe behandelmethode voor alvleesklierkanker. In de studie wordt onderzocht of patiënten beter gebaat zijn wanneer zijn eerst een chemotherapie ondergaan en daarna pas geopereerd worden.

De subsidie is toegekend in het kader van het programma ‘Goed Geneesmiddelen Gebruik’. De onderzoekers willen aan de hand van bloedonderzoek weten of er aanwijzingen te vinden zijn aan de hand waarvan al in een vroeg stadium kan worden voorspeld bij welke patiënten de chemotherapie de beste effecten zal hebben.

Bijeenkomst ouderengeneeskunde

Op 2 november organiseert het Zuyderland Medisch centrum een bijeenkomst over Ouderengeneeskunde. Door de vergrijzing wordt het voor huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en zorginstellingen een steeds grotere uitdaging om de juiste zorg, op de juiste plek voor ouderen aan te bieden.

Bovendien heeft niet elke oudere dezelfde behoeften. De ene 75-jarige heeft meer hulp en zorg nodig dan de andere. Zorg die naast huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en zorginstellingen ook door mantelzorgers geleverd wordt. De bijeenkomst geeft informatie over het specialisme Ouderengeneeskunde binnen Zuyderland, nu en in de toekomst.

RvB Carintreggeland

Per 15 oktober is Inge Zwijnenberg toegetreden tot de Raad van Bestuurd van Carintreggeland. Inge wil in haar nieuwe functie, samen met RvB collega Heidi de Bruijn, een belangrijke bijdrage leveren aan een waardevol leven van cliënten en waardevol werken van alle Carintreggelandmedewerkers.

Door haar jarenlange ervaring in meerdere functies bij de Rabobank brengt Inge onder meer veel kennis in op het gebied van algemene bedrijfsvoering en het leiden van transities in een complexe organisatie, specifiek op het gebied van financiën, organisatieontwikkeling, risicobeheersing en digitalisering.

mijnAmphia omarmt DigiD

Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen vanaf 22 november alleen nog met DigiD inloggen op het patiëntenportaal mijnAmphia. Dit betekent dat het vanaf die dag niet meer mogelijk is om met de ‘oude’ gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen. Amphia introduceerde in mei van dit jaar de DigiD inlog-optie, maar patiënten konden gedurende een overgangsperiode ook nog de oude inlog-methode gebruiken. Daar komt 22 november dus een einde aan.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.