Kort zorgnieuws: VIPP 5 monitor; Diabetes e-learnings en bestuurlijke wijzigingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe voortgang monitor van het VIPP 5-programma en aangepaste diabetes type 2 e-learnings. Verder ook deze week weer veel bestuurlijke wijzigingen, onder anderen bij VGZ en het Medisch Spectrum Twente.

Online monitor toont voortgang VIPP 5

Vipp heeft de online monitor onthuld waarmee de vorderingen die instellingen binnen het VIPP 5-programma maken te volgen zijn. De informatie over de status van het behalen van de doelstellingen wordt drie keer per jaar vernieuwd. Die vorderingen zijn overigens ook te zien in de resultatentabellen. Die zijn bedoeld voor de instellingen die vallen onder respectievelijk NFU, NVZ en ZKN.

De VIPP 5-regeling voor medisch-specialistische zorg is van start gegaan op 12 februari 2020 en loopt tot 1 juli 2023. De belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

E-learnings Diabetes type 2 aangepast

De NHG-standaard voor Diabetes mellitus type 2 is toe aan zijn vierde revisie. De herziening van het niet-medicamenteuze beleid in de standaard, heeft ook tot een gedeeltelijke herziening van de e-learning Diabetes mellitus type 2 geleid. Zo is het onderdeel ‘de behandeling’ volledig geactualiseerd, is de informatie over bloeddruk streefwaarden aangepast en is het deel over voetonderzoek aangepast op basis van de meest recente werkbeschrijving.

De wijzigingen in de standaard betekent dat ook de e-learning Voeding aangepast moest worden. Die zal vanaf 4 juni, in herziene vorm, weer beschikbaar zijn. De e-learning gaat in op voedingsadviezen bij een aantal medische problemen: hoge bloeddruk, diabetes mellitus type 2, gewichtsverlies bij ouderen en kinderen met overgewicht.

Ab Klink weg bij VGZ

Per 1 juli stelt Ab Klink zijn positie als lid van de Raad van Bestuur van VGZ ter beschikking. Hij was sinds 1 januari 2014 bestuurslid bij VGZ en verantwoordelijk voor zorginkoop en -innovatie. Klink’s volgende uitdaging ligt bij PwC. Daar gaat hij zich als Senior Executive Advisor op internationaal niveau inzetten voor de zorg.

“Ik ben Coöperatie VGZ erkentelijk dat ze me de ruimte heeft geboden om te werken aan een goed functionerend zorgstelsel. Dat we veel hebben kunnen realiseren, is te danken aan de voortreffelijke voormalige en huidige collega’s binnen en buiten VGZ. Maar de meeste dankbaarheid gaat toch uit naar de zorgbestuurders en vooral de geweldige specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en psychiaters en psychologen die ons lieten zien en voorleefden wat gepast gebruik is: ten bate van patiënten”, aldus het scheidende bestuurslid.

Nieuwe voorzitter RvB MST

Sinds 1 juni is Jan den Boon de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente (MST). Volgens de voorzitter van de Raad van Toezicht, Peter den Oudsten, heeft Den Boon de afgelopen jaren bewezen op een krachtige manier leiding te geven binnen MST, bijvoorbeeld tijdens het Rendementsprogramma, de NIAZ-accreditatie en de afgelopen coronaperiode. Daarnaast ziet hij veel kansen voor regionale samenwerking om de zorg in Twente bereikbaar en beschikbaar te houden en verder te verbeteren.

“Ik vind het een eer dat MST mij het vertrouwen geeft om deze rol van voorzitter te mogen vervullen. Ik heb het ziekenhuis sinds mijn komst in 2014 goed leren kennen en al veel mooie ervaringen opgedaan en mooie resultaten bereikt. De huidige coronacrisis is intensief, tegelijkertijd toont het de daadkracht en saamhorigheid van alle collega’s. Dat maakt me enorm trots. Ik kijk ernaar uit om samen stappen te zetten om onze zorg, onderwijs en onderzoek nóg beter te maken”, aldus de kersverse voorzitter.

Anne-Mei The in RvT UMC Utrecht

Met ingang van 1 juni is mevr. prof. mr. dr. B.A.M. (Anne-Mei) The benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het UMC Utrecht. Daarmee wordt de vacante positie ingevuld die is ontstaan na het eindigen van de tweede termijn op 31 mei 2021 van de heer prof. dr. Gerrit van der Wal.

Anne-Mei The is cultureel antropoloog, jurist en promoveerde in de medische wetenschappen. Sinds 2020 is ze bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie aan de VU, waarin aandacht wordt besteed aan diversiteit. Daarvoor was ze als hoogleraar verbonden aan de UvA.

